В Кремле не раскрыли планов на Рогозина, приехавшего в зону СВО

В отношении Рогозина не было принято кадровых решений, сказал Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В отношении экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, ранее посетившего зону спецоперации, не было принято никаких кадровых решений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Вы знаете, мы никогда наперед не говорим о каких-то кадровых решениях», — сказал Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, было ли сделано экс-главе «Роскосмоса» предложение приехать на спецоперацию в каком-либо официальном качестве. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее Рогозин отправился в ДНР, чтобы принять участие в спецоперации. Для участия в СВО он взял себе позывной «Космос».
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