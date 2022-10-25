В Кремле не раскрыли планов на Рогозина, приехавшего в зону СВО Песков: кадровых решений по Рогозину, приехавшему на фронт, не принималось 25 октября 2022 в 15:44 Размер текста - 17 + В отношении Рогозина не было принято кадровых решений, сказал Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В отношении экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, ранее посетившего зону спецоперации, не было принято никаких кадровых решений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Вы знаете, мы никогда наперед не говорим о каких-то кадровых решениях», — сказал Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, было ли сделано экс-главе «Роскосмоса» предложение приехать на спецоперацию в каком-либо официальном качестве. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Рогозин отправился в ДНР, чтобы принять участие в спецоперации. Для участия в СВО он взял себе позывной «Космос». В отношении экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, ранее посетившего зону спецоперации, не было принято никаких кадровых решений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Вы знаете, мы никогда наперед не говорим о каких-то кадровых решениях», — сказал Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, было ли сделано экс-главе «Роскосмоса» предложение приехать на спецоперацию в каком-либо официальном качестве. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Рогозин отправился в ДНР, чтобы принять участие в спецоперации. Для участия в СВО он взял себе позывной «Космос». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям