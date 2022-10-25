Экс-глава Рогозин взял себе позывной «Космос» на СВО

Рогозин опубликовал фото с комбатами ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отправился на спецоперация на Украину и взял себе позывной «Космос». На данный момент он находится с военными ДНР.

«С комбатами Шахтером, Злым (батальоны Корпуса ДНР) и героем ДНР Абхазом (интербатальон „Пятнашка“), а также полковником Корпуса ДНР политруком Басуриным. Вместе — горы свернем», — написал Рогозин в своем telegram-канале, приложив фотографии с комбатами. На фотографиях видна нашивка «Космос» на груди у Рогозина.

Бывший глава «Роскосмоса» перестал занимать свою должность в июле 2022 года указом президента РФ Владимира Путина.