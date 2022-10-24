Мобилизованных из Нижневартовска вызвали на контрольную явку

Мобилизованные из Нижневартовска проходят контрольную явку перед отправкой в учебные центры

25 октября 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Нижневартовцы отправились на контрольную явку в призывной пункт ДК «Октябрь» Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Нижневартовск (ХМАО) на призывном пункте в ДК «Октябрь» проходит контрольная явка граждан, призванных в ходе частичной мобилизации. Вице-мэр города Николай Лукаш в разговоре с журналистом URA.RU сообщил, что 26 октября запланирована новая отправка мобилизованных в учебные центры. «В ДК „Октябрь“ призванные в рамках частичной мобилизации жители Нижневартовска проходят комиссию. Утром 26 октября они отправятся от военкомата в учебные центры Уральского Федерального округа», — прокомментировал Лукаш. По словам вице-мэра, отправка намечена на 8.30 утра. Мобилизованных нижневартовцев отправят в военно-учебные центры на автобусах. Один из пришедших на призывной пункт сообщил корреспонденту URA.RU, что его планируют отправить в Чебаркуль. «Я подписал согласие на единовременную выплату, сказали, что поеду туда. По военно-учетной специальности я водитель. Кого-то из очереди отправят со мной, но я слышал, что земляки поедут и в другие гарнизоны. Одного отца троих детей при мне вообще развернули и сказали ему идти домой, так как ему положена отсрочка», — уточнил мобилизованный. Ранее URA.RU писало об отправке из нижневартовского военкомата мобилизованных и добровольцев с востока ХМАО. Военнослужащие из Нижневартовска, Нижневартовского района и Радужного отправились в учебные гарнизоны 21 октября. Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию 21 сентября. После подготовки в военно-учебных центрах военнослужащие направятся для помощи российской армии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

В Нижневартовск (ХМАО) на призывном пункте в ДК «Октябрь» проходит контрольная явка граждан, призванных в ходе частичной мобилизации. Вице-мэр города Николай Лукаш в разговоре с журналистом URA.RU сообщил, что 26 октября запланирована новая отправка мобилизованных в учебные центры. «В ДК „Октябрь“ призванные в рамках частичной мобилизации жители Нижневартовска проходят комиссию. Утром 26 октября они отправятся от военкомата в учебные центры Уральского Федерального округа», — прокомментировал Лукаш. По словам вице-мэра, отправка намечена на 8.30 утра. Мобилизованных нижневартовцев отправят в военно-учебные центры на автобусах. Один из пришедших на призывной пункт сообщил корреспонденту URA.RU, что его планируют отправить в Чебаркуль. «Я подписал согласие на единовременную выплату, сказали, что поеду туда. По военно-учетной специальности я водитель. Кого-то из очереди отправят со мной, но я слышал, что земляки поедут и в другие гарнизоны. Одного отца троих детей при мне вообще развернули и сказали ему идти домой, так как ему положена отсрочка», — уточнил мобилизованный. Ранее URA.RU писало об отправке из нижневартовского военкомата мобилизованных и добровольцев с востока ХМАО. Военнослужащие из Нижневартовска, Нижневартовского района и Радужного отправились в учебные гарнизоны 21 октября. Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию 21 сентября. После подготовки в военно-учебных центрах военнослужащие направятся для помощи российской армии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.