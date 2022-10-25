«Уральские авиалинии» объяснили отмену рейсов из Перми в Минск

Авиакомпания «Уральские авиалинии» перенесла рейсы из Перми и Екатеринбурга в Минск на 2023 год. В пресс-службе компании пояснили URA.RU, что такое решение принято из-за низкого предварительного спроса и текущей геополитической ситуации в мире.
«Ранее мы планировали начать выполнение рейсов в столицу Белоруссии с 26 октября, однако пришлось внести корректировки в маршрутную программу. Это связано с низким предварительным спросом, обусловленным текущей геополитической ситуацией в мире», — рассказали в пресс-службе.
Ранее стало известно, что «Уральские авиалинии» отменили полетную программу «Пермь-Минск» за день до первого рейса. Полеты планировалось совершать два раза в неделю до конца 2022 года.
Обновлено в 17:09
В пресс-службе пермского минтранса сообщили, что авиаперевозчик предложит пассажирам альтернативные варианты совершения полета. Сейчас аэропорт проводит переговоры с компанией об открытии рейсов в страны ближнего зарубежья в 2023 году.
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