«Уральские авиалинии» объяснили отмену рейсов из Перми в Минск

Рейсы «Пермь-Минск» перенесли из-за низкого спроса и геополитической ситуации

25 октября 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

Полеты перенесли на 2023 год Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Авиакомпания «Уральские авиалинии» перенесла рейсы из Перми и Екатеринбурга в Минск на 2023 год. В пресс-службе компании пояснили URA.RU, что такое решение принято из-за низкого предварительного спроса и текущей геополитической ситуации в мире. «Ранее мы планировали начать выполнение рейсов в столицу Белоруссии с 26 октября, однако пришлось внести корректировки в маршрутную программу. Это связано с низким предварительным спросом, обусловленным текущей геополитической ситуацией в мире», — рассказали в пресс-службе. Ранее стало известно, что «Уральские авиалинии» отменили полетную программу «Пермь-Минск» за день до первого рейса. Полеты планировалось совершать два раза в неделю до конца 2022 года. Обновлено в 17:09 В пресс-службе пермского минтранса сообщили, что авиаперевозчик предложит пассажирам альтернативные варианты совершения полета. Сейчас аэропорт проводит переговоры с компанией об открытии рейсов в страны ближнего зарубежья в 2023 году.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» перенесла рейсы из Перми и Екатеринбурга в Минск на 2023 год. В пресс-службе компании пояснили URA.RU, что такое решение принято из-за низкого предварительного спроса и текущей геополитической ситуации в мире. «Ранее мы планировали начать выполнение рейсов в столицу Белоруссии с 26 октября, однако пришлось внести корректировки в маршрутную программу. Это связано с низким предварительным спросом, обусловленным текущей геополитической ситуацией в мире», — рассказали в пресс-службе. Ранее стало известно, что «Уральские авиалинии» отменили полетную программу «Пермь-Минск» за день до первого рейса. Полеты планировалось совершать два раза в неделю до конца 2022 года. Обновлено в 17:09 В пресс-службе пермского минтранса сообщили, что авиаперевозчик предложит пассажирам альтернативные варианты совершения полета. Сейчас аэропорт проводит переговоры с компанией об открытии рейсов в страны ближнего зарубежья в 2023 году.