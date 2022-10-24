24 октября 2022

Тюменские власти ищут сотрудника для подготовки работы в военное время

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет по аграрной политике Областной думы. Сентябрь 2015. Тюмень, документы, бюджет
В случае военного времени управлять ведомствами будут по особому порядку Фото:

Департамент информатизации Тюменской области и Госжилинспекция региона ищут сотрудников, которые смогут подготовить документы, благодаря которым власти будут осуществлять свои обязанности из загородных пунктов в военное время. Вакансии размещены в банке сервиса «Работа в России».

«Требуется начальник отдела технического обеспечения и защиты информации. Обязанности: осуществлять подготовку комплекта документов, необходимых для управления департаментом с загородного пункта в военное время, разработку мобилизационных документов по переводу на работу в условиях военного времени», — говорится в тексте вакансии от департамента информатизации Тюменской области.

Помимо этих задач сотрудник будет выполнять еще несколько десятков функций, включая управление персоналом отдела. Предлагаемая зарплата — от 34 020 до 47 612 рублей.

Сотрудник с похожими обязанностями требуется в Госжилинспекцию Тюменской области. Главный специалист отдела аналитико-правовой работы также должен будет заботиться о том, чтобы структура могла успешно выполнять свои функции в условиях военного времени. Зарплата у него будет меньше — от 21 622 до 24 462 рублей.

URA.RU направило письменные запросы в оба ведомства. Ответы ожидаются.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Департамент информатизации Тюменской области и Госжилинспекция региона ищут сотрудников, которые смогут подготовить документы, благодаря которым власти будут осуществлять свои обязанности из загородных пунктов в военное время. Вакансии размещены в банке сервиса «Работа в России». «Требуется начальник отдела технического обеспечения и защиты информации. Обязанности: осуществлять подготовку комплекта документов, необходимых для управления департаментом с загородного пункта в военное время, разработку мобилизационных документов по переводу на работу в условиях военного времени», — говорится в тексте вакансии от департамента информатизации Тюменской области. Помимо этих задач сотрудник будет выполнять еще несколько десятков функций, включая управление персоналом отдела. Предлагаемая зарплата — от 34 020 до 47 612 рублей. Сотрудник с похожими обязанностями требуется в Госжилинспекцию Тюменской области. Главный специалист отдела аналитико-правовой работы также должен будет заботиться о том, чтобы структура могла успешно выполнять свои функции в условиях военного времени. Зарплата у него будет меньше — от 21 622 до 24 462 рублей. URA.RU направило письменные запросы в оба ведомства. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...