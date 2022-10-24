Тюменские власти ищут сотрудника для подготовки работы в военное время

25 октября 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

В случае военного времени управлять ведомствами будут по особому порядку Фото: Николай Бастриков © URA.RU Департамент информатизации Тюменской области и Госжилинспекция региона ищут сотрудников, которые смогут подготовить документы, благодаря которым власти будут осуществлять свои обязанности из загородных пунктов в военное время. Вакансии размещены в банке сервиса «Работа в России». «Требуется начальник отдела технического обеспечения и защиты информации. Обязанности: осуществлять подготовку комплекта документов, необходимых для управления департаментом с загородного пункта в военное время, разработку мобилизационных документов по переводу на работу в условиях военного времени», — говорится в тексте вакансии от департамента информатизации Тюменской области. Помимо этих задач сотрудник будет выполнять еще несколько десятков функций, включая управление персоналом отдела. Предлагаемая зарплата — от 34 020 до 47 612 рублей. Сотрудник с похожими обязанностями требуется в Госжилинспекцию Тюменской области. Главный специалист отдела аналитико-правовой работы также должен будет заботиться о том, чтобы структура могла успешно выполнять свои функции в условиях военного времени. Зарплата у него будет меньше — от 21 622 до 24 462 рублей. URA.RU направило письменные запросы в оба ведомства. Ответы ожидаются.

Департамент информатизации Тюменской области и Госжилинспекция региона ищут сотрудников, которые смогут подготовить документы, благодаря которым власти будут осуществлять свои обязанности из загородных пунктов в военное время. Вакансии размещены в банке сервиса «Работа в России». «Требуется начальник отдела технического обеспечения и защиты информации. Обязанности: осуществлять подготовку комплекта документов, необходимых для управления департаментом с загородного пункта в военное время, разработку мобилизационных документов по переводу на работу в условиях военного времени», — говорится в тексте вакансии от департамента информатизации Тюменской области. Помимо этих задач сотрудник будет выполнять еще несколько десятков функций, включая управление персоналом отдела. Предлагаемая зарплата — от 34 020 до 47 612 рублей. Сотрудник с похожими обязанностями требуется в Госжилинспекцию Тюменской области. Главный специалист отдела аналитико-правовой работы также должен будет заботиться о том, чтобы структура могла успешно выполнять свои функции в условиях военного времени. Зарплата у него будет меньше — от 21 622 до 24 462 рублей. URA.RU направило письменные запросы в оба ведомства. Ответы ожидаются.