Тюменские власти ищут сотрудника для подготовки работы в военное время

Департамент информатизации Тюменской области и Госжилинспекция региона ищут сотрудников, которые смогут подготовить документы, благодаря которым власти будут осуществлять свои обязанности из загородных пунктов в военное время. Вакансии размещены в банке сервиса «Работа в России».
«Требуется начальник отдела технического обеспечения и защиты информации. Обязанности: осуществлять подготовку комплекта документов, необходимых для управления департаментом с загородного пункта в военное время, разработку мобилизационных документов по переводу на работу в условиях военного времени», — говорится в тексте вакансии от департамента информатизации Тюменской области.
Помимо этих задач сотрудник будет выполнять еще несколько десятков функций, включая управление персоналом отдела. Предлагаемая зарплата — от 34 020 до 47 612 рублей.
Сотрудник с похожими обязанностями требуется в Госжилинспекцию Тюменской области. Главный специалист отдела аналитико-правовой работы также должен будет заботиться о том, чтобы структура могла успешно выполнять свои функции в условиях военного времени. Зарплата у него будет меньше — от 21 622 до 24 462 рублей.
URA.RU направило письменные запросы в оба ведомства. Ответы ожидаются.
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