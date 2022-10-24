Власти проведут масштабную реорганизацию в больницах ЯНАО

В правительстве отмечают, что увольнения не планируются Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В больницах Харпа, Аксарки, Яр-Сале, Мужи и Лабытнанги (ЯНАО) будет проведена реорганизация. Об этом сообщается в документах на сайте правительства региона.

«С 1 января 2023 года запланированы мероприятия по реорганизации в некоторых медучреждениях округа. Сокращений либо увольнений работников не предусмотрено. Так, 187 штатных единиц Харпской участковой больницы будут переданы в Лабытнангскую больницу, поскольку пгт. Харп вошел в состав городского округа МО г. Лабытнанги», — говорится в сообщении.

Также власти планируют передать бухгалтерию больниц Лабытнанги, Аксарки, Яр-Сале и Мужи в дирекцию по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений здравоохранения. Таким образом они хотят повысить эффективность использования бюджетных средств и усилить контроль за работой бухгалтерии. «Работники остаются на местах. Отметим, дирекция выполняет такие функции уже по 15-ти медучреждениям округа», — добавили в правительстве.

Ранее URA.RU сообщало, что городские стоматологии Ноябрьска и Надыма войдут в структуру центральных городских больниц. Власти считают, что подобная реорганизация повысит эффективность взаимодействия учреждений.