Перед Хэллоуином пермяков проведут самыми страшными маршрутами города

В темноте вечерних прогулок пермякам расскажут страшные легенды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В конце октября, перед праздником Хэллоуин, пермские экскурсоводы предлагают клиентам прогулки по самым страшным и мистическим маршрутам города. В программе не только прогулки по кладбищу, но и различные легенды, а также рассказы о громких убийствах и трагедиях прошлого.

«Вы слышали, что на вечерней прогулке по Монастырской можно встретить привидение Черного монаха? Поговаривают, что это архиепископ Андроник, зверски убитый 100 лет назад, со зловещим выражением лица обходит свои владения. Такими историями Пермь наполнена до краев: дама в черном, проклятая дочь, мертвые младенцы дома Мешкова», — рассказывают в компании «Живая история», которая организует театрализованные экскурсии по вечерней Перми. Участникам обещают, что на маршруте их будут подстерегать актеры, которые расскажут мистические легенды от первого лица.

В группе соцсети «ВКонтакте» «Афиша. Пермь» предлагается другая авторская экскурсия, в программе которой «гиблые места — улицы и дома, леденящие кровь рассказы о том, где в прошлом веке приводились в исполнение расстрельные приговоры». Кроме того, экскурсантам обещают «жуткие криминальные истории», показать места, «связанные с трагедиями, которые до сих пор окутаны тайнами».