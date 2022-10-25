Челябинский экс-чиновник из дела о скандальном VIP-поселке разорился

Илья Пруцких избежал приговора по делу о мошенничестве, но разорился Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело о VIP-поселке для чиновников Челябинска

Экс-директор областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» (подведомственного министерству экологии региона) Илья Пруцких разорился и просит признать себя банкротом. Это следует из базы судебных дел.

«Заявление о признании себя банкротом Пруцких подал 20 октября. Одновременно он заявил ходатайство об отсрочке внесения средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему. Дата заседания пока не назначена», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области.

Пруцких в 2016 году оказался среди обвиняемых в крупном мошенничестве, совершенном в составе организованной группы. Поводом для возбуждения дела стала история с VIP-поселком на озере Увильды в Аргаяшском районе. По документам, вместо закрытого коттеджного поселка должны были построить загородный лагерь для одаренных детей. Однако челябинское муниципальное учреждение «Спартак» в 2009 году отдало территорию сельскохозяйственному предприятию (СХП) Пруцких «Сунукуль», которое стало торговать землей. Участки покупали и начинали строить дачи высокопоставленные чиновники и бизнесмены.

Судебная тяжба затянулась на несколько лет, завершившись в феврале 2021 года. Единственным осужденным оказался бывший глава района Исрафиль Валишин. Два экс-руководителя управления культуры мэрии Челябинска Дмитрий Назаров и Андрей Григорьев, а также Пруцких избежали наказания за истечением срока давности. Бывший вице-губернатор Александр Уфимцев успел покинуть Россию.

Пруцких руководил ОГУ «Особо охраняемые территории» с весны по ноябрь 2010 года. Был уволен со своей должности после того, как у него обнаружили поддельный диплом.