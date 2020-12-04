Суд пересмотрел приговор экс-главе челябинского района

Исрафиля Валишина избавили от штрафных санкций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело о VIP-поселке для чиновников Челябинска

Экс-главе Аргаяшского района Исрафилю Валишину, осужденному за должностное преступление, удалось смягчить наказание. Челябинский областной суд 4 декабря изменил приговор, вынесенный ранее бывшему чиновнику.

«Суд снизил срок наказания с 4,5 лет условного срока, до 3 лет условно, — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. — Суд также отменил приговор в части гражданского иска о взыскании с Валишина в пользу Главного управления лесами региона в счет возмещения материального ущерба 2,7 миллиона рублей». В суде отметили, что уголовное дело Валишина переквалифицировали с п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) на ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Валишин руководил районом с 2005 года. В январе он был осужден за махинации с землями на берегу озера Увильды. По версии силовиков, в 2013 году Валишин подписал документы на земельный участок, где вместо детского лагеря появились коттеджи чиновников и бизнесменов. После вынесения приговора он ушел в отставку с поста главы. Сам Валишин заявлял URA.RU, что виновным себя не считает.

По этому же уголовному делу судили экс-сотрудника минэкологии региона Илью Пруцких, его обвиняли в крупном мошенничестве. Бывших начальников управления культуры мэрии Челябинска Дмитрия Назаров и Андрея Григорьева обвиняли в пособничестве Пруцких. По версии следствия именно они занимались организацией строительства. Все троих освободили от наказания за истечением срока давности. Прокуратура обжаловала это решение. Еще один фигурант, бывший вице-губернатор Александр Уфимцев, скрылся от следствия и находится в розыске.