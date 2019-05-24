Бывший челябинский вице-губернатор, объявленный в розыск, добился первой победы в суде

Челябинский областной суд снял арест, наложенный по ходатайству следователя на квартиру, принадлежавшую бывшему замгубернатора Челябинской области Александру Уфимцеву. Решение было принято на заседании 24 мая.
«Суд апелляционной инстанции принял во внимание доводы заинтересованного лица — нового собственника жилого помещения, являющегося таковым с 2011 года. И отменил постановление Центрального районного суда в части наложения ареста на объект недвижимости», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе суда.
Снять арест с внедорожника Toyota Highlander Уфимцева стоимостью более двух миллионов рублей, автору иска не удалось. Апелляционная жалоба была удовлетворена лишь применительно к квартире площадью 85 кв. метров.
До марта 2013 года Уфимцев занимал пост вице-губернатора, придя в областную власть из администрации Челябинска вместе с назначенным главой региона Михаилом Юревичем в 2010 году. Он проходит по делу о строительстве коттеджного поселка для чиновников и бизнесменов на берегу озера Увильды в Аргаяшском районе, оформленного как детский лагерь.
Обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе группы) предъявлено Уфимцеву заочно — в момент, когда он находился на лечении за границей. В ноябре 2018 года его объявили в розыск по линии Интерпола,, а Центральный райсуд Челябинска вынес решение о заочном аресте экс-чиновника.