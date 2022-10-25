Координационный совет по СВО не выполнил задание Путина

Путин подметил, что члены совета срывают дедлайны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Целевые задания членов координационного совета по нуждам СВО не были выполнены в срок. Президент России Владимир Путин ждал выполнения своего поручения сегодня. Об этом заявил сам Путин в ходе заседания координационного совета РФ по нуждам СВО.
«Целевые задания в рамках СВО должны были быть представлены уже сегодня, но их еще нет. Не сомневаюсь, что они будут», — сказал Путин в ходе своего выступления. Трансляция заседания координационного совета по нуждам СВО ведется на телеканале «Россия 24». Президент РФ также подчеркнул важность широкой и глубокой координации между всеми государственными структурами.
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