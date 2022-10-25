Координационный совет по СВО не выполнил задание Путина

25 октября 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Путин подметил, что члены совета срывают дедлайны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Целевые задания членов координационного совета по нуждам СВО не были выполнены в срок. Президент России Владимир Путин ждал выполнения своего поручения сегодня. Об этом заявил сам Путин в ходе заседания координационного совета РФ по нуждам СВО. «Целевые задания в рамках СВО должны были быть представлены уже сегодня, но их еще нет. Не сомневаюсь, что они будут», — сказал Путин в ходе своего выступления. Трансляция заседания координационного совета по нуждам СВО ведется на телеканале «Россия 24». Президент РФ также подчеркнул важность широкой и глубокой координации между всеми государственными структурами.

Целевые задания членов координационного совета по нуждам СВО не были выполнены в срок. Президент России Владимир Путин ждал выполнения своего поручения сегодня. Об этом заявил сам Путин в ходе заседания координационного совета РФ по нуждам СВО. «Целевые задания в рамках СВО должны были быть представлены уже сегодня, но их еще нет. Не сомневаюсь, что они будут», — сказал Путин в ходе своего выступления. Трансляция заседания координационного совета по нуждам СВО ведется на телеканале «Россия 24». Президент РФ также подчеркнул важность широкой и глубокой координации между всеми государственными структурами.