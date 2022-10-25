Координационный совет по СВО не выполнил задание Путина

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Путин подметил, что члены совета срывают дедлайны Фото:
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Целевые задания членов координационного совета по нуждам СВО не были выполнены в срок. Президент России Владимир Путин ждал выполнения своего поручения сегодня. Об этом заявил сам Путин в ходе заседания координационного совета РФ по нуждам СВО.

«Целевые задания в рамках СВО должны были быть представлены уже сегодня, но их еще нет. Не сомневаюсь, что они будут», — сказал Путин в ходе своего выступления. Трансляция заседания координационного совета по нуждам СВО ведется на телеканале «Россия 24». Президент РФ также подчеркнул важность широкой и глубокой координации между всеми государственными структурами.

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Целевые задания членов координационного совета по нуждам СВО не были выполнены в срок. Президент России Владимир Путин ждал выполнения своего поручения сегодня. Об этом заявил сам Путин в ходе заседания координационного совета РФ по нуждам СВО. «Целевые задания в рамках СВО должны были быть представлены уже сегодня, но их еще нет. Не сомневаюсь, что они будут», — сказал Путин в ходе своего выступления. Трансляция заседания координационного совета по нуждам СВО ведется на телеканале «Россия 24». Президент РФ также подчеркнул важность широкой и глубокой координации между всеми государственными структурами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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