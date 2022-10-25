Путин поручил Минфину придумать, как поддержать регионы в тяжелое время

Путин поручил Минфину определить уровень поддержки регионов в современных условиях
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин поручил Минфину России оказать помощь регионам, особо нуждающимся в поддержке в нынешних условиях. Такое поручение Путин дал в ходе заседания координационного совета по нуждам СВО.
«Я прошу министерство финансов совместно с комиссией Госсовета под руководством [мэра Москвы] Сергея Семеновича Собянина определить необходимый уровень такой поддержки тем регионам, которые в ней в современных условиях особо нуждаются», — сказал Путин в ходе своего выступления. Трансляция выступления президента велась на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что не сомневается в успешном выполнении поручения.
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