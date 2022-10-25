Путин поручил Минфину придумать, как поддержать регионы в тяжелое время Путин поручил Минфину выработать уровень поддержки регионов в рамках мобилизации 25 октября 2022 в 20:00 Размер текста - 17 + Путин поручил Минфину определить уровень поддержки регионов в современных условиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин поручил Минфину России оказать помощь регионам, особо нуждающимся в поддержке в нынешних условиях. Такое поручение Путин дал в ходе заседания координационного совета по нуждам СВО. «Я прошу министерство финансов совместно с комиссией Госсовета под руководством [мэра Москвы] Сергея Семеновича Собянина определить необходимый уровень такой поддержки тем регионам, которые в ней в современных условиях особо нуждаются», — сказал Путин в ходе своего выступления. Трансляция выступления президента велась на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что не сомневается в успешном выполнении поручения. Президент России Владимир Путин поручил Минфину России оказать помощь регионам, особо нуждающимся в поддержке в нынешних условиях. Такое поручение Путин дал в ходе заседания координационного совета по нуждам СВО. «Я прошу министерство финансов совместно с комиссией Госсовета под руководством [мэра Москвы] Сергея Семеновича Собянина определить необходимый уровень такой поддержки тем регионам, которые в ней в современных условиях особо нуждаются», — сказал Путин в ходе своего выступления. Трансляция выступления президента велась на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что не сомневается в успешном выполнении поручения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям