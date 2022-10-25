В Кургане начался суд над местным криминальным авторитетом Петренком

В Кургане начали рассмотрение уголовного дела криминального лидера города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском областном суде состоялось первое заседание по делу местного жителя Евгения Петрова (по прозвищу Петренок), которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

«Добровольно решил стать участником преступно-криминальной среды на территории Курганской области <…> Петров с целью повышения своего криминального авторитета и статуса в преступно-криминальной среде стал стремиться к занятию в ней высшего положения», — процитировал обвинителя корреспондент. Незаконной деятельностью 51-летний Петров якобы занимался с 2002 по 2021 год.

По версии следствия, Петров руководил преступным сообщество Курганской области с одобрения авторитетов из соседних областей. Мужчина решал конфликты между криминалитетом и бизнесменами, заключенными, собирал деньги в общую казну.

Петрова задержали в конце сентября 2021 года по подозрению в вымогательстве в отношении экс-руководителя одного из коммерческих предприятий Кургана. В суде Петров не признал себя виновным, а защита заявила, что обвинение построено на слухах и предположениях.

Заслушав стороны, суд пришел к решению осуществить привод потерпевшего и свидетелей для дачи показаний. С этой целью заседание перенесли на 10 ноября.

Ранее URA.RU сообщало, что суд продлил Петрову меру пресечения по уголовному делу. Подсудимого оставили под стражей еще на 6 месяцев, до 3 апреля 2023 года.