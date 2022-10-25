В Копейске с молотка продают долгострой

На объекте готов только цоколь Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске Челябинской области выставлен на торги долгострой по Коммунистическому проспекту, который начала возводить компания «Челябстройподрядчик», признанная банкротом. Организаторы аукциона обозначили начальную цену на объект, где готов лишь цокольный этаж, в размере 21,6 миллиона рублей.

«Фирма „Челябстройподрядчик“ признана банкротом. Ознакомиться с имуществом, с его фактическим состоянием потенциальные покупатели могут, предварительно согласовав время с организатором торгов», — сообщается на сайте «Торги России».

В лоте также указано, что организатором торгов выступает ООО «АММААТ». Начальная стоимость объекта составляет 21 миллион 581 тысяча 800 рублей. Заявки принимаются с 30 октября по 6 декабря.

Дом начала возводить фирма «Челябстройподрядчик» из группы компаний «Серебряный ключ» Александра Сребрянского. В 2018 году Сребрянского обвинили в мошенничестве с деньгами дольщиков Челябинска и Копейска, возбуждено уголовное дело. В октябре 2019 года компанию признали банкротом.