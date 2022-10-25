25 октября 2022

В Копейске с молотка продают долгострой

© Служба новостей «URA.RU»
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На объекте готов только цоколь

В Копейске Челябинской области выставлен на торги долгострой по Коммунистическому проспекту, который начала возводить компания «Челябстройподрядчик», признанная банкротом. Организаторы аукциона обозначили начальную цену на объект, где готов лишь цокольный этаж, в размере 21,6 миллиона рублей.

«Фирма „Челябстройподрядчик“ признана банкротом. Ознакомиться с имуществом, с его фактическим состоянием потенциальные покупатели могут, предварительно согласовав время с организатором торгов», — сообщается на сайте «Торги России».

В лоте также указано, что организатором торгов выступает ООО «АММААТ». Начальная стоимость объекта составляет 21 миллион 581 тысяча 800 рублей. Заявки принимаются с 30 октября по 6 декабря.

Дом начала возводить фирма «Челябстройподрядчик» из группы компаний «Серебряный ключ» Александра Сребрянского. В 2018 году Сребрянского обвинили в мошенничестве с деньгами дольщиков Челябинска и Копейска, возбуждено уголовное дело. В октябре 2019 года компанию признали банкротом.

Объект начали строить и бросили

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В Копейске Челябинской области выставлен на торги долгострой по Коммунистическому проспекту, который начала возводить компания «Челябстройподрядчик», признанная банкротом. Организаторы аукциона обозначили начальную цену на объект, где готов лишь цокольный этаж, в размере 21,6 миллиона рублей. «Фирма „Челябстройподрядчик“ признана банкротом. Ознакомиться с имуществом, с его фактическим состоянием потенциальные покупатели могут, предварительно согласовав время с организатором торгов», — сообщается на сайте «Торги России». В лоте также указано, что организатором торгов выступает ООО «АММААТ». Начальная стоимость объекта составляет 21 миллион 581 тысяча 800 рублей. Заявки принимаются с 30 октября по 6 декабря. Дом начала возводить фирма «Челябстройподрядчик» из группы компаний «Серебряный ключ» Александра Сребрянского. В 2018 году Сребрянского обвинили в мошенничестве с деньгами дольщиков Челябинска и Копейска, возбуждено уголовное дело. В октябре 2019 года компанию признали банкротом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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