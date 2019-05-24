Челябинского бизнесмена арестовали после визита губернатора на его стройплощадки

Александра Сребрянского вновь ждет СИЗО, который он покинул под залог Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Группы компаний «Серебряный ключ» Александра Сребрянского, обвиняемый в махинациях с деньгами дольщиков в Челябинске и Копейске, арестован и помещен в СИЗО. Об этом 24 мая сообщили в прокуратуре Челябинской области.

«Руководство ООО СК „Радуга“ (входит в ГК „Серябряным ключ“ — ред.), действуя через аффилированные организации, похитило средства дольщиков при возведении семи многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне №51 жилого района №11 Краснопольской площадки №1 Курчатовского района Челябинска. 22 мая 2019 года в следственной части ГСУ регионального ГУ МВД возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По подозрению в совершении преступления 23 мая 2019 года в порядке ст. 91 УПК РФ задержан Александр Сребрянский», — пояснили в прокуратуре. По ходатайству следователя Центральный райсуд Челябинска арестовал бизнесмена на два месяца.

До этого Сребрянский фигурировал уже в трех уголовных делах, возбужденных по той же статье. Речь идет хищении средств более чем тысячи дольщиков, вложившихся в строительство 22 многоквартирных домов в Челябинске и Копейске.

Следствие считает, что Сребрянский был конечным бенефициаром ООО «Уралстрой», ООО «Проект Парковый-1», ООО «РегионПроект», ООО «Стройинвест», ООО «Фирма Челябстройподрядчик», ООО «КапиталДом», ООО «СтройДом» и ООО СК «Радуга», занимавшихся строительством.

Бизнесмен был задержан, а теперь и арестован после того, как новый глава региона Алексей Текслер посетил несколько объектов Сребрянского и пообщался с обманутыми дольщиками. Два дома из недостроенных фирмами Сребрянского, по словам губернатора, завершат силами принадлежащей правительству области строительной корпорации.