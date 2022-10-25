Прокуратура проконтролирует достройку домов обманутых дольщиков в Перми

Пермские дольщики пожаловались в прокуратуру, что их дома достраивают не в графике

26 октября 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

Обманутые дольщики переживают, что их дома снова не достроят в срок Александр Константинов © URA.RU Дольщики двух жилых комплексов Перми «Весна» и «Кристалл» пожаловались в прокуратуру на девелопера из Москвы, который сейчас достраивает их дома. Они заявляют, что их ЖК снова возводят с отставанием от графика. Об этом сообщается на сайте пермской краевой прокуратуры. «В ходе выездного обследования установлено, что на объектах начаты строительно-монтажные работы, однако имеется отставание от графика строительства, в связи с чем генеральному подрядчику ООО СК „Высотспецстрой“ объявлено предостережение. Кроме этого заместитель руководителя краевого надзорного ведомства принял ряд обращений от граждан-участников долевого строительства и дал разъяснения законодательства», — отметили в ведомстве. Дом по ул. Кировоградская, 68а (ЖК «Кристалл») и долгострои по ул. Углеуральская, 25 и ул. Переселенческая, 98 и 100 (ЖК «Весна») планируется сдать в III—IV кварталах 2023 года. Ход достройки домов взят на контроль прокуратур Дзержинского и Кировского районов Перми, а также прокуратуры края. Ранее URA.RU сообщало, что подрядчик на завершение строительства этих жилых комплексов был выбран в 2022 году. Возведением ЖК «Весна» занималось ООО «КД-Девелопмент», оно входило в ГК «Камская долина», которая обанкротилась. Второй жилой комплекс на Кировоградской строил ЖСК «Правый берег» и из-за мошенничества топ-менеджмента стройка встала. Собственники жилья выбрали завершить строительство, для этого назначили московского подрядчика «Высотспецстрой».

Дольщики двух жилых комплексов Перми «Весна» и «Кристалл» пожаловались в прокуратуру на девелопера из Москвы, который сейчас достраивает их дома. Они заявляют, что их ЖК снова возводят с отставанием от графика. Об этом сообщается на сайте пермской краевой прокуратуры. «В ходе выездного обследования установлено, что на объектах начаты строительно-монтажные работы, однако имеется отставание от графика строительства, в связи с чем генеральному подрядчику ООО СК „Высотспецстрой“ объявлено предостережение. Кроме этого заместитель руководителя краевого надзорного ведомства принял ряд обращений от граждан-участников долевого строительства и дал разъяснения законодательства», — отметили в ведомстве. Дом по ул. Кировоградская, 68а (ЖК «Кристалл») и долгострои по ул. Углеуральская, 25 и ул. Переселенческая, 98 и 100 (ЖК «Весна») планируется сдать в III—IV кварталах 2023 года. Ход достройки домов взят на контроль прокуратур Дзержинского и Кировского районов Перми, а также прокуратуры края. Ранее URA.RU сообщало, что подрядчик на завершение строительства этих жилых комплексов был выбран в 2022 году. Возведением ЖК «Весна» занималось ООО «КД-Девелопмент», оно входило в ГК «Камская долина», которая обанкротилась. Второй жилой комплекс на Кировоградской строил ЖСК «Правый берег» и из-за мошенничества топ-менеджмента стройка встала. Собственники жилья выбрали завершить строительство, для этого назначили московского подрядчика «Высотспецстрой».