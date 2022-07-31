В Перми компании дадут миллиард на достройку проблемных высоток

Достраивать многоэтажки будет компания из Москвы Фото: Александр Константинов © URA.RU

Московская компания «Высотспецстрой» стала победителем конкурса на достройку пермских долгостроев. Речи о многоэтажных домах на улице Карпинского 108, который является второй очередью ЖК «Триумф», а также домах по адресам Углеуральская 25, Переселенческая 98, 100 (ЖК «Весна»). Заявленная стоимость работ — более миллиарда рублей, сообщается в протоколе на сайте госзакупок.

«Заказчик — фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Пермского края. Подрядчик ООО СК „Высотспецстрой“ (Москва). Общая стоимость работ — 1,16 млрд рублей», — указано в протоколе.

Всего в конкурсе принимали участи 3 компании. Победитель должен будет достроить ЖК «Весна» за 14,5 месяцев, ЖК «Триумф» — за 13, 5 месяцев. Новые квартиры ожидают около 800 дольщиков.

ЖК «Весна» начинала строить группа компаний «Камская долина», которая в 2018 году была признана банкротом. Как рассказывало URA.RU, в феврале 2022 года бывшего топ-менеджера «Камской долины» Алевтину Романову осудили на пять лет лишения свободы. Она, чтобы расплатиться с кредиторами, продала пять квартир в одном из домов ЖК «Весна», которые уже принадлежали другой компании.