Кадыров раскритиковал ход спецоперации на Украине

25 октября 2022 в 08:08 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров считает, что Россия слабо отвечает на атаки ВСУ, и нужно быть жестче Фото: Владимир Андреев © URA.RU Боевые действия в ходе спецоперации проходят уже на российской территории, так как Россия слабо отвечает на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «По-моему, мы слабо отвечаем на эти атаки со стороны ВСУ. Если украинские снаряды летят на нашу территорию, надо в ответ стирать с лица земли города Украины, чтобы видно было дальний горизонт. Они не должны даже думать о том, чтобы стрелять в нашу сторону», — пояснил Кадыров в аудио сообщении, которое он выложил в своем telegram-канале. По его мнению, РФ должна предпринимать более серьезные шаги, а США и страны Запада мало что могут сделать. Также Кадыров подчеркнул, что за несколько дней только бойцы Чечни уничтожили более 50 единиц военной техники. Ранее Кадыров констатировал переход спецоперации на Украине в новую фазу. По его словам, после присоединения новых территорий к России спецоперация превратилась в войну. Кадыров также показал, как спецназ «Ахмат» насмерть держит позиции на фронте, передает газета «Взгляд». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основная ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида.

Боевые действия в ходе спецоперации проходят уже на российской территории, так как Россия слабо отвечает на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «По-моему, мы слабо отвечаем на эти атаки со стороны ВСУ. Если украинские снаряды летят на нашу территорию, надо в ответ стирать с лица земли города Украины, чтобы видно было дальний горизонт. Они не должны даже думать о том, чтобы стрелять в нашу сторону», — пояснил Кадыров в аудио сообщении, которое он выложил в своем telegram-канале. По его мнению, РФ должна предпринимать более серьезные шаги, а США и страны Запада мало что могут сделать. Также Кадыров подчеркнул, что за несколько дней только бойцы Чечни уничтожили более 50 единиц военной техники. Ранее Кадыров констатировал переход спецоперации на Украине в новую фазу. По его словам, после присоединения новых территорий к России спецоперация превратилась в войну. Кадыров также показал, как спецназ «Ахмат» насмерть держит позиции на фронте, передает газета «Взгляд». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основная ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида.