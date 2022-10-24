Кадыров констатировал переход спецоперации на Украине в новую фазу

Кадыров заявил, что недоволен введением военного положения в новых регионах России

25 октября 2022 в 03:14 Размер текста - 17 +

По словам Рамзана Кадырова, Россия слабо отвечает Украине на удары по приграничным регионам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После присоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей к России спецоперация на Украине переросла в войну. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Раньше мы говорили, что проводим специальную военную операцию на территории Украины, но уже война идет на нашей территории. Если вам интересно, я очень недоволен этим», — заявил Рамзан Кадыров в голосовом сообщении, которое он опубликовал в своем telegram-канале. Глава Чечни уточнил, что он возмущен тем, что Россия слабо отвечает Украине на удары по приграничным районам. «[ВСУ] не стесняются стрелять по мирным гражданам, объектам, уничтожают социальные объекты, убивают детей, стариков. На это мы слабо отвечаем», — утверждает он. Россия проводит спецоперацию РФ на Украине с 24 февраля. Ее основная задача, как заявлял президент РФ Владимир Путин, — защита мирных граждан Донбасса от геноцида киевской власти. 19 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение в четырех регионах России.

После присоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей к России спецоперация на Украине переросла в войну. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Раньше мы говорили, что проводим специальную военную операцию на территории Украины, но уже война идет на нашей территории. Если вам интересно, я очень недоволен этим», — заявил Рамзан Кадыров в голосовом сообщении, которое он опубликовал в своем telegram-канале. Глава Чечни уточнил, что он возмущен тем, что Россия слабо отвечает Украине на удары по приграничным районам. «[ВСУ] не стесняются стрелять по мирным гражданам, объектам, уничтожают социальные объекты, убивают детей, стариков. На это мы слабо отвечаем», — утверждает он. Россия проводит спецоперацию РФ на Украине с 24 февраля. Ее основная задача, как заявлял президент РФ Владимир Путин, — защита мирных граждан Донбасса от геноцида киевской власти. 19 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение в четырех регионах России.