24 октября 2022

Кадыров констатировал переход спецоперации на Украине в новую фазу

Кадыров заявил, что недоволен введением военного положения в новых регионах России
© Служба новостей «URA.RU»
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Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан, портрет
По словам Рамзана Кадырова, Россия слабо отвечает Украине на удары по приграничным регионам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После присоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей к России спецоперация на Украине переросла в войну. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Раньше мы говорили, что проводим специальную военную операцию на территории Украины, но уже война идет на нашей территории. Если вам интересно, я очень недоволен этим», — заявил Рамзан Кадыров в голосовом сообщении, которое он опубликовал в своем telegram-канале.

Глава Чечни уточнил, что он возмущен тем, что Россия слабо отвечает Украине на удары по приграничным районам. «[ВСУ] не стесняются стрелять по мирным гражданам, объектам, уничтожают социальные объекты, убивают детей, стариков. На это мы слабо отвечаем», — утверждает он.

Россия проводит спецоперацию РФ на Украине с 24 февраля. Ее основная задача, как заявлял президент РФ Владимир Путин, — защита мирных граждан Донбасса от геноцида киевской власти. 19 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение в четырех регионах России.

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После присоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей к России спецоперация на Украине переросла в войну. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Раньше мы говорили, что проводим специальную военную операцию на территории Украины, но уже война идет на нашей территории. Если вам интересно, я очень недоволен этим», — заявил Рамзан Кадыров в голосовом сообщении, которое он опубликовал в своем telegram-канале. Глава Чечни уточнил, что он возмущен тем, что Россия слабо отвечает Украине на удары по приграничным районам. «[ВСУ] не стесняются стрелять по мирным гражданам, объектам, уничтожают социальные объекты, убивают детей, стариков. На это мы слабо отвечаем», — утверждает он. Россия проводит спецоперацию РФ на Украине с 24 февраля. Ее основная задача, как заявлял президент РФ Владимир Путин, — защита мирных граждан Донбасса от геноцида киевской власти. 19 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение в четырех регионах России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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