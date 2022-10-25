25 октября 2022
24 октября 2022

Шинный центр в Сургуте ищет сотрудника на зарплату в 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые мастерские в рамках реализации нацпроекта «Образование», соответствующие стандартам WorldSkills. Челябинск, шиномонтаж, ремонт автомобиля, автосервис, автомастерская, автотранспорт, мастерская по ремонту, автотранспортный техникум
В компании готовы рассмотреть кандидата с минимальным опытом работы Фото:

В Сургуте (ХМАО) шинный центр «Колеса даром» ищет шинтомонтажника-автослесаря. Компания готова платить сотруднику до 200 тысяч рублей, говорится на сайте HeadHunter.

«Приглашаем на работу автослесаря/шиномонтажника на период сезона. Зарплата от 80 000 до 200 000 рублей. Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП», — сообщается в объявлении.

В описании к вакансии указано, что в компании готовы рассмотреть кандидата с минимальным опытом работы. Сотруднику обещают сменный график, в сезон — ненормированный рабочий день. «Группа Бринэкс», которая представляет бренд, работает по всей России.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО у работодателей вырос спрос на услуги временных сотрудников. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 41%.

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В Сургуте (ХМАО) шинный центр «Колеса даром» ищет шинтомонтажника-автослесаря. Компания готова платить сотруднику до 200 тысяч рублей, говорится на сайте HeadHunter. «Приглашаем на работу автослесаря/шиномонтажника на период сезона. Зарплата от 80 000 до 200 000 рублей. Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП», — сообщается в объявлении. В описании к вакансии указано, что в компании готовы рассмотреть кандидата с минимальным опытом работы. Сотруднику обещают сменный график, в сезон — ненормированный рабочий день. «Группа Бринэкс», которая представляет бренд, работает по всей России. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО у работодателей вырос спрос на услуги временных сотрудников. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 41%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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