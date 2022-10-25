25 октября 2022

ЧВК «Вагнер» разгромила спецназ США в сюжете новой Call of Duty. Видео

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В новой Call of Duty ЧВК «Вагнер» уничтожает отряд спецназа США (архивное фото) Фото:

ЧВК «Вагнер» стала частью новой американской компьютерной игры Call of Duty Modern Warfare 2, разрабатываемой компанией Infinity Ward. По сюжету спецназ США встречает в одной из арабских стран отряд русской ЧВК, который наносит американским боевикам сокрушительный удар.

В игровую легенду новой Call of Duty Modern Warfare 2 добавили русскую ЧВК «Вагнер», которые проводят кампанию в одной из арабских стран. По сюжету спецназ США встречает случайно встречает отряд сотрудников ЧВК на КАМАЗах, которые в результате полностью ликвидируют группировку американских бойцов. Видеофрагмент из компьютерной игры опубликован в telegram-канале «Оркестр Вагнера | Wagner».

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ЧВК «Вагнер» стала частью новой американской компьютерной игры Call of Duty Modern Warfare 2, разрабатываемой компанией Infinity Ward. По сюжету спецназ США встречает в одной из арабских стран отряд русской ЧВК, который наносит американским боевикам сокрушительный удар. В игровую легенду новой Call of Duty Modern Warfare 2 добавили русскую ЧВК «Вагнер», которые проводят кампанию в одной из арабских стран. По сюжету спецназ США встречает случайно встречает отряд сотрудников ЧВК на КАМАЗах, которые в результате полностью ликвидируют группировку американских бойцов. Видеофрагмент из компьютерной игры опубликован в telegram-канале «Оркестр Вагнера | Wagner».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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