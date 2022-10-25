В новой Call of Duty ЧВК «Вагнер» уничтожает отряд спецназа США (архивное фото)
ЧВК «Вагнер» стала частью новой американской компьютерной игры Call of Duty Modern Warfare 2, разрабатываемой компанией Infinity Ward. По сюжету спецназ США встречает в одной из арабских стран отряд русской ЧВК, который наносит американским боевикам сокрушительный удар.
В игровую легенду новой Call of Duty Modern Warfare 2 добавили русскую ЧВК «Вагнер», которые проводят кампанию в одной из арабских стран. По сюжету спецназ США встречает случайно встречает отряд сотрудников ЧВК на КАМАЗах, которые в результате полностью ликвидируют группировку американских бойцов. Видеофрагмент из компьютерной игры опубликован в telegram-канале «Оркестр Вагнера | Wagner».
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