ЧВК «Вагнер» разгромила спецназ США в сюжете новой Call of Duty. Видео

26 октября 2022 в 06:28 Размер текста - 17 +

В новой Call of Duty ЧВК «Вагнер» уничтожает отряд спецназа США (архивное фото) Фото: miliman/pickupimage.com ЧВК «Вагнер» стала частью новой американской компьютерной игры Call of Duty Modern Warfare 2, разрабатываемой компанией Infinity Ward. По сюжету спецназ США встречает в одной из арабских стран отряд русской ЧВК, который наносит американским боевикам сокрушительный удар. В игровую легенду новой Call of Duty Modern Warfare 2 добавили русскую ЧВК «Вагнер», которые проводят кампанию в одной из арабских стран. По сюжету спецназ США встречает случайно встречает отряд сотрудников ЧВК на КАМАЗах, которые в результате полностью ликвидируют группировку американских бойцов. Видеофрагмент из компьютерной игры опубликован в telegram-канале «Оркестр Вагнера | Wagner».

ЧВК «Вагнер» стала частью новой американской компьютерной игры Call of Duty Modern Warfare 2, разрабатываемой компанией Infinity Ward. По сюжету спецназ США встречает в одной из арабских стран отряд русской ЧВК, который наносит американским боевикам сокрушительный удар. В игровую легенду новой Call of Duty Modern Warfare 2 добавили русскую ЧВК «Вагнер», которые проводят кампанию в одной из арабских стран. По сюжету спецназ США встречает случайно встречает отряд сотрудников ЧВК на КАМАЗах, которые в результате полностью ликвидируют группировку американских бойцов. Видеофрагмент из компьютерной игры опубликован в telegram-канале «Оркестр Вагнера | Wagner».