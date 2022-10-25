В линейке автомобилей кроме электрокара появится машина с водородными топливными элементами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» из Миасса (Челябинская область), развивая линейку, разработает полностью электрический грузовик. Как URA.RU сообщил главный конструктор по коммерческой технике Антон Акимов, запас хода машины без подзарядки составит 300 км.

«Электрогрузовик „Урал“ с гибридной силовой установкой стал первым из разрабатываемой линейки. Следующий будет изготовлен полностью электрический, без двигателя внутреннего сгорания», — отметил URA.RU Акимов.

На этом завод не остановится. Третья модель в линейке станет автомобилем с водородным двигателем. Уже работающий гибрид имеет силовую установку, состоящую из генератора с двигателем на сжиженном газе, тяговых аккумуляторных батарей и тягового электродвигателя.

Есть возможность подключиться к электросети отсутствует, подзарядить батареи и двигаться дальше можно за счет бортового генератора. Батарей хватает на 100 км пути, генераторная установка с имеющимся запасом сжиженного газа дает электричества еще на 400—500 км.

Новаторские модели автомобилей автозавод представил на новом испытательном полигоне, который запустили на предприятии. В ряду перспективной техники, которую показали партнерам, также стоят беспилотный автомобиль, созданный на шасси «Урал-432067-73», с колесной формулой 4×4, с запасом хода в 800 км, а также второй прототип арктического автобуса на 28 пассажиров, способного перевозить группы людей в различные участки местности при температуре до минус 60 градусов.