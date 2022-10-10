Второй макет автобуса был готов весной 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» из Миасса Челябинской области продолжит улучшать арктический автобус. Как URA.RU рассказали на предприятии, третий макет кузова разработают в 2023 году.

«Первые два макета базировались на вахтовой модели автомобиля „Урал NEXT“. В 2023 году будет новая разработка — планируется заново создать однообъемный кузов, соединенный с кабиной», — уточнил URA.RU ведущий инженер-конструктор завода Юрий Галдин.

Машина предназначена для работы в экстремальных условиях Крайнего Севера. Вахтовая модель для первых двух макетов уже была доработана: изменили положение кабины, подвеску приспособили под колеса большого диаметра, подняли кузов фургона. За счет стеклопакетов улучшили теплоизоляцию, подняли крышу. Для комфорта пассажиров установили сиденья с подлокотниками. Угол наклона сиденья можно индивидуально изменить по желанию пассажира. Первые два макета создавались для отработки ходовых характеристик автобуса.

В 2024 году проект машины будет готов в третьей версии. Разрабатывается вариант создания седельного тягача в сочленении с полуприцепом.

Разработка ведется совместно с Московским государственным техуниверситетом имени Баумана (МГТУ) и Южно-Уральским госуниверситетом (ЮУрГУ). Первоначальное назначение — для транспортировки учащихся. На заводе URA.RU сообщили, что заинтересованность в машине проявили также частные компании.