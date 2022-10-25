25 октября 2022

ФСБ завела дело на курганца, призывавшего убивать чиновников

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, балаклава, спецоперация, обыск
Сотрудники курганского управления ФСБ возбудили два уголовных дела в отношении жителя города Фото:

В Кургане представители регионального управления ФСБ возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который в интернете призывал убивать представителей власти. Мужчину обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

«Сотрудники УФСБ России по Курганской области выявили в интернете посты курганца, которые побуждали к осуществлению террористической деятельности. Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ», — говорится в сообщении силового ведомства. Мужчина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» публиковал комментарии с публичными призывами к убийству представителей высших органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и прекращению их деятельности.

Как уточнили в курганском управлении ФСБ, в отношении курганца ранее было возбуждено еще одно уголовное дело за призывы к ксенофобным нападениям. В своих комментариях он призывал к экстремистским действиям в отношении представителей некоторых национальностей.

Ранее URA.RU писало, что еще одного жителя Курганской области признали виновным в осуществлении призывов к экстремистской деятельности, а также пропаганде терроризма, в том числе по отношению к членам правительства РФ. За это курганца оштрафовали на 330 тысяч рублей.

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В Кургане представители регионального управления ФСБ возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который в интернете призывал убивать представителей власти. Мужчину обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСБ России по Курганской области. «Сотрудники УФСБ России по Курганской области выявили в интернете посты курганца, которые побуждали к осуществлению террористической деятельности. Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ», — говорится в сообщении силового ведомства. Мужчина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» публиковал комментарии с публичными призывами к убийству представителей высших органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и прекращению их деятельности. Как уточнили в курганском управлении ФСБ, в отношении курганца ранее было возбуждено еще одно уголовное дело за призывы к ксенофобным нападениям. В своих комментариях он призывал к экстремистским действиям в отношении представителей некоторых национальностей. Ранее URA.RU писало, что еще одного жителя Курганской области признали виновным в осуществлении призывов к экстремистской деятельности, а также пропаганде терроризма, в том числе по отношению к членам правительства РФ. За это курганца оштрафовали на 330 тысяч рублей.
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