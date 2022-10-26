Бывший военнопленный рассказал об издевательствах в украинском лагере в Днепропетровске

Бывший военнопленный: издевательства в украинском лагере в Днепропетровске

26 октября 2022 в 10:26 Размер текста - 17 +

Очевидец рассказал о жестоком отношении к военнопленным в Днепропетровске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силовики Украины в лагере Днепропетровска издеваются над военнопленными. Об этом рассказал вернувшийся из украинского плена военнослужащий из Донецкой Народной Республики (ДНР) Владислав Егильницкий. «Очень жестко издевались. Когда воздушные тревоги, людей заставляют стоять на коленях всю воздушную тревогу, или, например, часа четыре петь гимн», — сообщил Егильницкий РИА Новости. Он подчеркнул, что в силовики именно унижали пленных. Ранее сообщалось, что Украина пытается выведать у пленных настроение граждан на освобожденных территориях. Также вопросы касаются отношения к России, Украине, жизни на территориях, которые были присоединены к РФ.

Силовики Украины в лагере Днепропетровска издеваются над военнопленными. Об этом рассказал вернувшийся из украинского плена военнослужащий из Донецкой Народной Республики (ДНР) Владислав Егильницкий. «Очень жестко издевались. Когда воздушные тревоги, людей заставляют стоять на коленях всю воздушную тревогу, или, например, часа четыре петь гимн», — сообщил Егильницкий РИА Новости. Он подчеркнул, что в силовики именно унижали пленных. Ранее сообщалось, что Украина пытается выведать у пленных настроение граждан на освобожденных территориях. Также вопросы касаются отношения к России, Украине, жизни на территориях, которые были присоединены к РФ.