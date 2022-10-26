Бывший военнопленный рассказал об издевательствах в украинском лагере в Днепропетровске

Бывший военнопленный: издевательства в украинском лагере в Днепропетровске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный аэропорт Челябинск им. И.В. Курчатова. Челябинск, колючая проволока, тюрьма, забор
Очевидец рассказал о жестоком отношении к военнопленным в Днепропетровске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силовики Украины в лагере Днепропетровска издеваются над военнопленными. Об этом рассказал вернувшийся из украинского плена военнослужащий из Донецкой Народной Республики (ДНР) Владислав Егильницкий.

«Очень жестко издевались. Когда воздушные тревоги, людей заставляют стоять на коленях всю воздушную тревогу, или, например, часа четыре петь гимн», — сообщил Егильницкий РИА Новости. Он подчеркнул, что в силовики именно унижали пленных.

Ранее сообщалось, что Украина пытается выведать у пленных настроение граждан на освобожденных территориях. Также вопросы касаются отношения к России, Украине, жизни на территориях, которые были присоединены к РФ.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силовики Украины в лагере Днепропетровска издеваются над военнопленными. Об этом рассказал вернувшийся из украинского плена военнослужащий из Донецкой Народной Республики (ДНР) Владислав Егильницкий. «Очень жестко издевались. Когда воздушные тревоги, людей заставляют стоять на коленях всю воздушную тревогу, или, например, часа четыре петь гимн», — сообщил Егильницкий РИА Новости. Он подчеркнул, что в силовики именно унижали пленных. Ранее сообщалось, что Украина пытается выведать у пленных настроение граждан на освобожденных территориях. Также вопросы касаются отношения к России, Украине, жизни на территориях, которые были присоединены к РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...