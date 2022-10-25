Opera Night Moscow впервые покинет столицу для концерта в Перми

На пермском концерте Opera Night Moscow выступит Петр Налич и солисты ведущих театров России

26 октября 2022 в 10:35 Размер текста - 17 +

Петр Налич выступит в Перми на Opera Night Moscow Фото: Владимир Андреев © URA.RU Проект Opera Night Moscow впервые выходит в регионы с концертом в Перми, на котором выступят певец и композитор Петр Налич и солисты ведущих театров России — Анна Бауман, Алексей Тихомиров, Константин Сучков, Лилия Гайсина. Вести шоу будут его основатель Айк Григорян и Тутта Ларсен. Об этом URA.RU рассказали в Opera Night Moscow. «Opera Night Moscow — проект с 10-летней историей. 200 концертов с успехом уже состоялись в Москве, и проект впервые выходит в регионы. Пермяки смогут стать его первыми зрителями вне столичного региона. Вечер подарит публике встречу с солистами мирового уровня, которые окажутся совсем рядом со зрителем, позволят себе удивлять, ошеломлять и импровизировать», — рассказали продюсеры шоу. Концерт состоится 22 декабря в частной филармонии «Триумф». Перед этим организаторы планируют устроить две встречи с его автором и продюсером Айком Григоряном — в начале ноября и в декабре.

Проект Opera Night Moscow впервые выходит в регионы с концертом в Перми, на котором выступят певец и композитор Петр Налич и солисты ведущих театров России — Анна Бауман, Алексей Тихомиров, Константин Сучков, Лилия Гайсина. Вести шоу будут его основатель Айк Григорян и Тутта Ларсен. Об этом URA.RU рассказали в Opera Night Moscow. «Opera Night Moscow — проект с 10-летней историей. 200 концертов с успехом уже состоялись в Москве, и проект впервые выходит в регионы. Пермяки смогут стать его первыми зрителями вне столичного региона. Вечер подарит публике встречу с солистами мирового уровня, которые окажутся совсем рядом со зрителем, позволят себе удивлять, ошеломлять и импровизировать», — рассказали продюсеры шоу. Концерт состоится 22 декабря в частной филармонии «Триумф». Перед этим организаторы планируют устроить две встречи с его автором и продюсером Айком Григоряном — в начале ноября и в декабре.