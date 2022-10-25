25 октября 2022

Opera Night Moscow впервые покинет столицу для концерта в Перми

На пермском концерте Opera Night Moscow выступит Петр Налич и солисты ведущих театров России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция в ТАСС с участием Анны Чиповской, Петра Налича и Оксаны Федоровой. Москва, налич петр
Петр Налич выступит в Перми на Opera Night Moscow Фото:

Проект Opera Night Moscow впервые выходит в регионы с концертом в Перми, на котором выступят певец и композитор Петр Налич и солисты ведущих театров России — Анна Бауман, Алексей Тихомиров, Константин Сучков, Лилия Гайсина. Вести шоу будут его основатель Айк Григорян и Тутта Ларсен. Об этом URA.RU рассказали в Opera Night Moscow.

«Opera Night Moscow — проект с 10-летней историей. 200 концертов с успехом уже состоялись в Москве, и проект впервые выходит в регионы. Пермяки смогут стать его первыми зрителями вне столичного региона. Вечер подарит публике встречу с солистами мирового уровня, которые окажутся совсем рядом со зрителем, позволят себе удивлять, ошеломлять и импровизировать», — рассказали продюсеры шоу.

Концерт состоится 22 декабря в частной филармонии «Триумф». Перед этим организаторы планируют устроить две встречи с его автором и продюсером Айком Григоряном — в начале ноября и в декабре.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Проект Opera Night Moscow впервые выходит в регионы с концертом в Перми, на котором выступят певец и композитор Петр Налич и солисты ведущих театров России — Анна Бауман, Алексей Тихомиров, Константин Сучков, Лилия Гайсина. Вести шоу будут его основатель Айк Григорян и Тутта Ларсен. Об этом URA.RU рассказали в Opera Night Moscow. «Opera Night Moscow — проект с 10-летней историей. 200 концертов с успехом уже состоялись в Москве, и проект впервые выходит в регионы. Пермяки смогут стать его первыми зрителями вне столичного региона. Вечер подарит публике встречу с солистами мирового уровня, которые окажутся совсем рядом со зрителем, позволят себе удивлять, ошеломлять и импровизировать», — рассказали продюсеры шоу. Концерт состоится 22 декабря в частной филармонии «Триумф». Перед этим организаторы планируют устроить две встречи с его автором и продюсером Айком Григоряном — в начале ноября и в декабре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...