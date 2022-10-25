Директор школы на «курганской Рублевке» заявила в полицию на ученика из-за свастики

В Кетовской школе ученика оштрафовали из-за свастики из стикеров

Родкомитет предложил семье ученика юридическую помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор школы в Кетово (поселок называют «курганской Рублевкой») заявила в полицию на ученика из-за свастики в учебнике, составленной из стикеров. Школьника оштрафовали, теперь ему грозит постановка на учет в органах ПДН, сообщает родительский комитет Курганской области во «ВКонтакте». При этом сам ученик заявил, что запрещенный символ наклеил не он.

«В школе кто-то из учеников на странице книги из стикеров составил символ, публичное демонстрирование которого запрещено законом. Хотя отсутствовали даже малейшие признаки увлечения школьников запрещенной темой, администрация школы решила наказать ученика, у которого и была злополучная книга. С этой целью директор школы обратилась в полицию», — говорится в посте родкомитета во «ВКонтакте».

По данным родкомитета, сотрудники полиции привлекли ученика к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование запрещенной символики). Комиссия по делам несовершеннолетних при администрации Кетовского муниципального округа посчитала вину доказанной и вынесла наказание в виде штрафа — 1000 руб. Сейчас юноше грозит постановка на учет в органах ПДН.

Родкомитет осудил действия администрации школы и предложил семье ученика юридическую помощь. «Вместо того, чтобы объяснить, рассказать, научить, в школе, не имея даже достаточных доказательств, решили испортить судьбу подростка, закрыть ему двери в госорганы, полицию и т. д. Это противоречит моральному кодексу педагога, подрывает авторитет учителя, по степени последствий поступка гораздо страшнее, чем детская необдуманная шалость», — считает председатель родкомитета Юрий Леонов.

URA.RU направило запрос в УМВД по Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. В Кетовской школе отказались от комментариев, отметив, что делом занимались правоохранительные органы.