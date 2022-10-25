В Тюмени больше трех недель ищут пропавшего мужчину. Фото

26 октября 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Тюменец не выходит на связь с родными уже 24 дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени со 2 октября разыскивают пропавшего без вести Александра Третьякова. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Третьяков Александр Михайлович, 46 лет. Со 2 октября его местонахождение неизвестно», — сообщили URA.RU поисковики. Рост пропавшего 170 сантиметров, у него светло-русые волосы и карие глаза. Обстоятельства его исчезновения неизвестны. В чем он был одет в тот день — тоже. Любую информацию о мужчине можно сообщить на номер 112. Также связаться можно с поисковиками «ЛизыАлерт» — 8-950-491-35-42. Фото: «ЛизаАлерт» Тюмень

В Тюмени со 2 октября разыскивают пропавшего без вести Александра Третьякова. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Третьяков Александр Михайлович, 46 лет. Со 2 октября его местонахождение неизвестно», — сообщили URA.RU поисковики. Рост пропавшего 170 сантиметров, у него светло-русые волосы и карие глаза. Обстоятельства его исчезновения неизвестны. В чем он был одет в тот день — тоже. Любую информацию о мужчине можно сообщить на номер 112. Также связаться можно с поисковиками «ЛизыАлерт» — 8-950-491-35-42.