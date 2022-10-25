25 октября 2022

В Тюмени больше трех недель ищут пропавшего мужчину. Фото

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Работы по благоустройству ЦПКиО. Курган, пенсионер, скамейка, цпкио, безработица, мужчина, осень
Тюменец не выходит на связь с родными уже 24 дня Фото:

В Тюмени со 2 октября разыскивают пропавшего без вести Александра Третьякова. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропал Третьяков Александр Михайлович, 46 лет. Со 2 октября его местонахождение неизвестно», — сообщили URA.RU поисковики.

Рост пропавшего 170 сантиметров, у него светло-русые волосы и карие глаза. Обстоятельства его исчезновения неизвестны. В чем он был одет в тот день — тоже.

Любую информацию о мужчине можно сообщить на номер 112. Также связаться можно с поисковиками «ЛизыАлерт» — 8-950-491-35-42.

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В Тюмени со 2 октября разыскивают пропавшего без вести Александра Третьякова. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Третьяков Александр Михайлович, 46 лет. Со 2 октября его местонахождение неизвестно», — сообщили URA.RU поисковики. Рост пропавшего 170 сантиметров, у него светло-русые волосы и карие глаза. Обстоятельства его исчезновения неизвестны. В чем он был одет в тот день — тоже. Любую информацию о мужчине можно сообщить на номер 112. Также связаться можно с поисковиками «ЛизыАлерт» — 8-950-491-35-42.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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