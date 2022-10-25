За снятие порчи житель ЯНАО заплатил гадалке два миллиона рублей

Мужчина перевел мошеннице более двух млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Тарко-Сале (ЯНАО) воспользовался услугами гадалки, которая уверяла мужчину, что на него навели порчу, и лишился двух миллионов рублей. Как сообщается на сайте УМВД по ЯНАО, мошенница месяц проводила магические обряды, а когда ямалец попросил ее вернуть его деньги — перестала выходить на связь.

«В сентябре этого года в сети Интернет таркосалинец нашел объявление об оказании экстрасенсорных услуг, проведению различных ритуалов по снятию порчи. Мужчина решил воспользоваться услугой гадалки. На протяжении месяца мошенница под различными предлогами проведения обрядов снятия порчи с семьи заявителя убедила его перевести на указанные ею счета денежные средства в размере 2 миллионов 26 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Гадалка заверила 39-летнего ямальца, что после проведения ритуалов вернет ему деньги. Когда же мужчина попросил обратно свои сбережения, женщина ответила отказом и перестала выходить на связь. В тот момент такросалинец понял, что его обманули, и обратился в полицию. Силовики возбудили уголовное дело и устанавливают личность мошенницы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми гадалка шантажирует жительницу интимными фотографиями. Девушка обратилась к ней с просьбой сделать приворот, но мошенница воспользовалась информацией и фотографиями девушки и пообещала рассказать все ее знакомым.