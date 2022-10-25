К напавшему на пермский вуз Бекмансурову подали новый иск

26 октября 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

Свою вину Бекмансуров давно признал Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Пострадавшая при стрельбе в Пермском университете Яна Еловикова подала гражданский иск к обвиняемому Тимуру Бекмансурову. Девушка просит взыскать с него деньги за причиненный ей моральный вред, сообщили сегодня на заседании суда. «Еловикова подала гражданский иск к Тимуру Бекмансурову. За причиненный моральный вред она просит 500 тысяч рублей. От участия в судебных прениях пермячка отказалась», — передает корреспондент URA.RU из зала Пермского краевого суда, где идет рассмотрение уголовного дела о нападении на ПГНИУ. Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 20 сентября 2021 года. В результате нападения погибли 6 человек, десятки пострадали. Свою вину он признал, сейчас в суде идет допрос пострадавших и свидетелей.

Пострадавшая при стрельбе в Пермском университете Яна Еловикова подала гражданский иск к обвиняемому Тимуру Бекмансурову. Девушка просит взыскать с него деньги за причиненный ей моральный вред, сообщили сегодня на заседании суда. «Еловикова подала гражданский иск к Тимуру Бекмансурову. За причиненный моральный вред она просит 500 тысяч рублей. От участия в судебных прениях пермячка отказалась», — передает корреспондент URA.RU из зала Пермского краевого суда, где идет рассмотрение уголовного дела о нападении на ПГНИУ. Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 20 сентября 2021 года. В результате нападения погибли 6 человек, десятки пострадали. Свою вину он признал, сейчас в суде идет допрос пострадавших и свидетелей.