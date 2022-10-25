25 октября 2022

К напавшему на пермский вуз Бекмансурову подали новый иск

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над Тимуром Бекмансуровым. Пермь, террорист, пермский стрелок, бекмансуров тимур
Свою вину Бекмансуров давно признал Фото:
новость из сюжета
Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Пострадавшая при стрельбе в Пермском университете Яна Еловикова подала гражданский иск к обвиняемому Тимуру Бекмансурову. Девушка просит взыскать с него деньги за причиненный ей моральный вред, сообщили сегодня на заседании суда.

«Еловикова подала гражданский иск к Тимуру Бекмансурову. За причиненный моральный вред она просит 500 тысяч рублей. От участия в судебных прениях пермячка отказалась», — передает корреспондент URA.RU из зала Пермского краевого суда, где идет рассмотрение уголовного дела о нападении на ПГНИУ.

Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 20 сентября 2021 года. В результате нападения погибли 6 человек, десятки пострадали. Свою вину он признал, сейчас в суде идет допрос пострадавших и свидетелей.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Пострадавшая при стрельбе в Пермском университете Яна Еловикова подала гражданский иск к обвиняемому Тимуру Бекмансурову. Девушка просит взыскать с него деньги за причиненный ей моральный вред, сообщили сегодня на заседании суда. «Еловикова подала гражданский иск к Тимуру Бекмансурову. За причиненный моральный вред она просит 500 тысяч рублей. От участия в судебных прениях пермячка отказалась», — передает корреспондент URA.RU из зала Пермского краевого суда, где идет рассмотрение уголовного дела о нападении на ПГНИУ. Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 20 сентября 2021 года. В результате нападения погибли 6 человек, десятки пострадали. Свою вину он признал, сейчас в суде идет допрос пострадавших и свидетелей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...