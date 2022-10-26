Iltalehti: Финляндия согласилась на ввоз ядерного оружия из НАТО

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НАТО. Москва, нато, nato
Если Финляндия вступит в НАТО, то на ее территории смогут размещать ядерное вооружение, пишет Iltalehti Фото:

Если Финляндия вступит в Североатлантический альянс, то на ее территории НАТО сможет без ограничений размещать свои базы и ядерное оружие. Это приравнивается к ввозу ядерного оружия в страну. Об этом сообщает финская газета Iltalehti.

«Правительственный законопроект о членстве в Организации Североатлантического договора не содержит ограничений на ввоз ядерного оружия в Финляндию или создание баз НАТО. <…> Законопроект о присоединении Финляндии к Организации Североатлантического договора практически готов», — пишет газета. Кроме того, договор не ограничивает присутствие сил стран НАТО на финской территории.

«Финляндия готова вступить в НАТО без ограничений со всеми правами и обязанностями», — подчеркнули министры. Об этом они заявили в ходе обсуждения членства. Их слова приводит Iltalehti.

Ранее в Финляндии испугались, что НАТО использует их для гибридной войны с Россией. Финский журналист Кости Хейсканен пояснил, что некоторые журналисты в Финляндии на самом деле являются агентами спецслужб Украины и стран НАТО, которые, в том числе и ведут гибридную войну.

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Если Финляндия вступит в Североатлантический альянс, то на ее территории НАТО сможет без ограничений размещать свои базы и ядерное оружие. Это приравнивается к ввозу ядерного оружия в страну. Об этом сообщает финская газета Iltalehti. «Правительственный законопроект о членстве в Организации Североатлантического договора не содержит ограничений на ввоз ядерного оружия в Финляндию или создание баз НАТО. <…> Законопроект о присоединении Финляндии к Организации Североатлантического договора практически готов», — пишет газета. Кроме того, договор не ограничивает присутствие сил стран НАТО на финской территории. «Финляндия готова вступить в НАТО без ограничений со всеми правами и обязанностями», — подчеркнули министры. Об этом они заявили в ходе обсуждения членства. Их слова приводит Iltalehti. Ранее в Финляндии испугались, что НАТО использует их для гибридной войны с Россией. Финский журналист Кости Хейсканен пояснил, что некоторые журналисты в Финляндии на самом деле являются агентами спецслужб Украины и стран НАТО, которые, в том числе и ведут гибридную войну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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