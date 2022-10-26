Iltalehti: Финляндия согласилась на ввоз ядерного оружия из НАТО

26 октября 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Если Финляндия вступит в НАТО, то на ее территории смогут размещать ядерное вооружение, пишет Iltalehti Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Если Финляндия вступит в Североатлантический альянс, то на ее территории НАТО сможет без ограничений размещать свои базы и ядерное оружие. Это приравнивается к ввозу ядерного оружия в страну. Об этом сообщает финская газета Iltalehti. «Правительственный законопроект о членстве в Организации Североатлантического договора не содержит ограничений на ввоз ядерного оружия в Финляндию или создание баз НАТО. <…> Законопроект о присоединении Финляндии к Организации Североатлантического договора практически готов», — пишет газета. Кроме того, договор не ограничивает присутствие сил стран НАТО на финской территории. «Финляндия готова вступить в НАТО без ограничений со всеми правами и обязанностями», — подчеркнули министры. Об этом они заявили в ходе обсуждения членства. Их слова приводит Iltalehti. Ранее в Финляндии испугались, что НАТО использует их для гибридной войны с Россией. Финский журналист Кости Хейсканен пояснил, что некоторые журналисты в Финляндии на самом деле являются агентами спецслужб Украины и стран НАТО, которые, в том числе и ведут гибридную войну.

Если Финляндия вступит в Североатлантический альянс, то на ее территории НАТО сможет без ограничений размещать свои базы и ядерное оружие. Это приравнивается к ввозу ядерного оружия в страну. Об этом сообщает финская газета Iltalehti. «Правительственный законопроект о членстве в Организации Североатлантического договора не содержит ограничений на ввоз ядерного оружия в Финляндию или создание баз НАТО. <…> Законопроект о присоединении Финляндии к Организации Североатлантического договора практически готов», — пишет газета. Кроме того, договор не ограничивает присутствие сил стран НАТО на финской территории. «Финляндия готова вступить в НАТО без ограничений со всеми правами и обязанностями», — подчеркнули министры. Об этом они заявили в ходе обсуждения членства. Их слова приводит Iltalehti. Ранее в Финляндии испугались, что НАТО использует их для гибридной войны с Россией. Финский журналист Кости Хейсканен пояснил, что некоторые журналисты в Финляндии на самом деле являются агентами спецслужб Украины и стран НАТО, которые, в том числе и ведут гибридную войну.