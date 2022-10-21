В Финляндии испугались, что НАТО использует их для гибридной войны с РФ. Видео

21 октября 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

НАТО хотят использовать Финляндию для провокаций против России Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Некоторые журналисты в Финляндии на самом деле являются агентами спецслужб Украины и стран НАТО, которые ведут гибридную войну с Россией. Об этом заявил финский журналист Кости Хейсканен. «Иностранные журналисты, в том числе и финские, участвуют в этой грязной истории о том, что журналисты на самом деле не являются журналистами, а являются, как говорится, агентами СБУ и других разведывательных управлений, в том числе и НАТО», — сообщил Хейсканен в эфире Пятого канала. Он сказал, что не сомневается, что журналисты из Европы не только замешаны в скандалах и провокациях против России в медийном пространстве, но и указал на связь этих СМИ со службой безопасности Украины (СБУ). Также он раскритиковал западных журналистов, которые находились на территории РФ и узнавали данные, а после передавали их управлению Украины. Россия проводит спецоперацию на Украине по защите Донбасса. Страны Запада, в том числе и НАТО, поставляют оружие Киеву. В Кремле считают, что это делает западные страны прямыми участниками конфликта.

Некоторые журналисты в Финляндии на самом деле являются агентами спецслужб Украины и стран НАТО, которые ведут гибридную войну с Россией. Об этом заявил финский журналист Кости Хейсканен. «Иностранные журналисты, в том числе и финские, участвуют в этой грязной истории о том, что журналисты на самом деле не являются журналистами, а являются, как говорится, агентами СБУ и других разведывательных управлений, в том числе и НАТО», — сообщил Хейсканен в эфире Пятого канала. Он сказал, что не сомневается, что журналисты из Европы не только замешаны в скандалах и провокациях против России в медийном пространстве, но и указал на связь этих СМИ со службой безопасности Украины (СБУ). Также он раскритиковал западных журналистов, которые находились на территории РФ и узнавали данные, а после передавали их управлению Украины. Россия проводит спецоперацию на Украине по защите Донбасса. Страны Запада, в том числе и НАТО, поставляют оружие Киеву. В Кремле считают, что это делает западные страны прямыми участниками конфликта.