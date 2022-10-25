Жители Нижневартовска смогут заработать на мусоре

26 октября 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Экоцентр «Югра собирает» открылся 26 октября в Нижневартовске Фото: официальный паблик «Югра-Экология» в соцсети «ВКонтакте» Пункт приема вторсырья от населения — экоцентр «Югра собирает» — открылся 26 октября в Нижневартовске. Здесь за деньги будут принимать макулатуру, пластик, стекло, алюминиевые банки. Также экоцентр станет образовательной площадкой, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами «Югра-Экология». Сдать вторсырье можно по адресу: ул. озеро Комсомольское, 2. Это уже второй подобный объект в ХМАО, первый начал работу в сентябре в Ханты-Мансийске. До конца года экоцентр появится в Сургуте. «Благодаря работе экоцентра „Югра собирает“ раздельный сбор отходов станет комфортным и привычным для югорчан», — считает руководитель компании «Югра-Экология» Максим Медведев. Для того, чтобы получить вознаграждение, нужно отсортировать отходы. Вторсырье не обязательно должно быть целым, главное, чтобы оно было чистым. Бесплатно можно сдать батарейки и пластиковые крышки. Экоцентр также является образовательной площадкой. В павильоне показано, какие виды отходов можно перерабатывать, какая альтернатива есть одноразовым пластиковым вещам и что изготавливается из вторсырья. «Важно развивать экологические привычки с самого раннего возраста. Экоцентр будет эту задачу успешно решать. Важно, что у проекта завершенный экономический цикл — известны предприятия, куда вторсырье будет отправляться на переработку и что из него будет производиться. Уверен, мы увидим в Нижневартовске и лавочки из вторсырья, и тротуарную плитку из переработанных материалов», — отметил глава города Дмитрий Кощенко, побывавший на открытии экоцентра. Вскоре подобные объекты появятся в Свердловской и Тюменской областях. Проект реализует холдинговая компания «Экологические системы». Фото: пресс-служба компании «Югра-Экология» Сдать вторсырье в Нижневартовске можно по адресу: ул. озеро Комсомольское, 2 Фото: официальный паблик «Югра-Экология» в соцсети «ВКонтакте»

Пункт приема вторсырья от населения — экоцентр «Югра собирает» — открылся 26 октября в Нижневартовске. Здесь за деньги будут принимать макулатуру, пластик, стекло, алюминиевые банки. Также экоцентр станет образовательной площадкой, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами «Югра-Экология». Сдать вторсырье можно по адресу: ул. озеро Комсомольское, 2. Это уже второй подобный объект в ХМАО, первый начал работу в сентябре в Ханты-Мансийске. До конца года экоцентр появится в Сургуте. «Благодаря работе экоцентра „Югра собирает“ раздельный сбор отходов станет комфортным и привычным для югорчан», — считает руководитель компании «Югра-Экология» Максим Медведев. Для того, чтобы получить вознаграждение, нужно отсортировать отходы. Вторсырье не обязательно должно быть целым, главное, чтобы оно было чистым. Бесплатно можно сдать батарейки и пластиковые крышки. Экоцентр также является образовательной площадкой. В павильоне показано, какие виды отходов можно перерабатывать, какая альтернатива есть одноразовым пластиковым вещам и что изготавливается из вторсырья. «Важно развивать экологические привычки с самого раннего возраста. Экоцентр будет эту задачу успешно решать. Важно, что у проекта завершенный экономический цикл — известны предприятия, куда вторсырье будет отправляться на переработку и что из него будет производиться. Уверен, мы увидим в Нижневартовске и лавочки из вторсырья, и тротуарную плитку из переработанных материалов», — отметил глава города Дмитрий Кощенко, побывавший на открытии экоцентра. Вскоре подобные объекты появятся в Свердловской и Тюменской областях. Проект реализует холдинговая компания «Экологические системы».