Противник отброшен на исходные позиции, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные отразили пять атак ВСУ и наемников на купянском направлении за минувшие сутки. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Батальонная тактическая группа и рота иностранных наемников общей численностью до 500 человек предприняли пять последовательных атак на позиции российских войск в направлении Куземовки. Все атаки отражены», — заявил Конашенков.
Огнем артиллерии, ударами армейской и штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем противник был отброшен на исходные позиции. В ходе отражение атак потери противника составили более 160 человек. Также уничтожена техника: пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов.
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