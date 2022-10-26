Российские военные отразили пять атак ВСУ и наемников на купянском направлении

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Противник отброшен на исходные позиции, сообщили в Минобороны РФ Фото:
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Российские военные отразили пять атак ВСУ и наемников на купянском направлении за минувшие сутки. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Батальонная тактическая группа и рота иностранных наемников общей численностью до 500 человек предприняли пять последовательных атак на позиции российских войск в направлении Куземовки. Все атаки отражены», — заявил Конашенков.

Огнем артиллерии, ударами армейской и штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем противник был отброшен на исходные позиции. В ходе отражение атак потери противника составили более 160 человек. Также уничтожена техника: пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов.

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Российские военные отразили пять атак ВСУ и наемников на купянском направлении за минувшие сутки. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. «Батальонная тактическая группа и рота иностранных наемников общей численностью до 500 человек предприняли пять последовательных атак на позиции российских войск в направлении Куземовки. Все атаки отражены», — заявил Конашенков. Огнем артиллерии, ударами армейской и штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем противник был отброшен на исходные позиции. В ходе отражение атак потери противника составили более 160 человек. Также уничтожена техника: пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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