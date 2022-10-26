Российские военные отразили пять атак ВСУ и наемников на купянском направлении

26 октября 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

Противник отброшен на исходные позиции, сообщили в Минобороны РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные отразили пять атак ВСУ и наемников на купянском направлении за минувшие сутки. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. «Батальонная тактическая группа и рота иностранных наемников общей численностью до 500 человек предприняли пять последовательных атак на позиции российских войск в направлении Куземовки. Все атаки отражены», — заявил Конашенков. Огнем артиллерии, ударами армейской и штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем противник был отброшен на исходные позиции. В ходе отражение атак потери противника составили более 160 человек. Также уничтожена техника: пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов.

Российские военные отразили пять атак ВСУ и наемников на купянском направлении за минувшие сутки. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. «Батальонная тактическая группа и рота иностранных наемников общей численностью до 500 человек предприняли пять последовательных атак на позиции российских войск в направлении Куземовки. Все атаки отражены», — заявил Конашенков. Огнем артиллерии, ударами армейской и штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем противник был отброшен на исходные позиции. В ходе отражение атак потери противника составили более 160 человек. Также уничтожена техника: пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов.