Депутаты поспорили с мэром из-за смены названия горсада Кургана

Курганскому городскому саду присвоено имя Александра Невского

Курганский горсад назван именем Александра Невского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганскому городскому саду присвоено имя Александра Невского. Такое решение приняли депутаты Курганской городской думы на заседании 26 октября, передает корреспондент URA.RU. При этом депутаты поспорили с мэром Еленой Ситниковой о том, какое имя следует присвоить горсаду.

«Уж коли так случилось, что мы забыли, что у городского сада есть имя Ленина, у меня как у депутата Курганской городской думы есть предложение. Предлагают присвоить Курганскому городскому саду имя Владимира Ильича Ленина, если оно каким-то образом ранее исчезло», — заявил депутат Яков Сидоров при обсуждении вопроса о наименовании горсада.

При этом Сидоров подчеркнул, что в противном случае будет переименование городского объекта. Глава города Елена Ситникова отметила, официальных подтверждений тому, что горсад носил имя Ленина найти не удалось, поэтому о переименовании речи не идет. «Имя Ленина не было закреплено за горсадом. Мы глубоко с этим вопросом разбирались, и не вынесли бы его, если бы были хоть малейшие сомнения», — поддержал Ситникову председатель гордумы Игорь Прозоров. Большинством голосов депутатов (17 — за, 2 — против, 4 — воздержались) принято решение о присвоении горсаду имени Александра Невского.