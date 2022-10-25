Мобилизованного из ХМАО вернут домой для операции на позвоночнике

26 октября 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

После мобилизации проблемы со спиной у сургутянина обострились, и ему рекомендовали сделать операцию на позвоночнике Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованный из Сургута (ХМАО) вернется домой из военного гарнизона в Омске, чтобы сделать операцию на позвоночнике. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова рассказала журналисту URA.RU, что перед этим мужчине пришлось пройти ряд обследований из-за обострения заболевания. «Житель Сургута, который находился в военно-учебном центре Омска, обратился в аппарат омбудсмена за помощью. У него диагностировано заболевание позвоночника, и после мобилизации состояние здоровья ухудшилось. Он обратился в медсанчасть, которая перенаправила его в гражданскую больницу, так как военный госпиталь был переполнен. В больнице Омска ему предоставили лечение, там он прошел обследование, которое выявило необходимость операции. Мобилизованный решил, что операцию будет делать дома», — поделилась Стребкова. По словам омбудсмена, сургутянину предложили на выбор делать операцию в Омске или в ХМАО. Он выбрал родной город, потому что там есть родственники, которые смогут ухаживать за ним после выписки. «Но это не значит, что после операции его бы оставили в гарнизоне. Военно-врачебная комиссия признала за ним право на отсрочку, так что отправка домой состоялась бы в любом случае. Мобилизованный прошел все необходимые обследования и комиссии, и по их итогам было принято решение вернуть его в Сургут», — уточнила Стребкова. Ранее URA.RU писало о возвращении домой еще одного мобилизованного с больной спиной. Жителя Нижневартовска из-за перенесенного перелома позвоночника отправили на медкомиссию. В России частичную мобилизацию объявил президент Владимир Путин 21 сентября. Министерство обороны планирует призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность, для участия в спецоперации на территории Украины.

Мобилизованный из Сургута (ХМАО) вернется домой из военного гарнизона в Омске, чтобы сделать операцию на позвоночнике. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова рассказала журналисту URA.RU, что перед этим мужчине пришлось пройти ряд обследований из-за обострения заболевания. «Житель Сургута, который находился в военно-учебном центре Омска, обратился в аппарат омбудсмена за помощью. У него диагностировано заболевание позвоночника, и после мобилизации состояние здоровья ухудшилось. Он обратился в медсанчасть, которая перенаправила его в гражданскую больницу, так как военный госпиталь был переполнен. В больнице Омска ему предоставили лечение, там он прошел обследование, которое выявило необходимость операции. Мобилизованный решил, что операцию будет делать дома», — поделилась Стребкова. По словам омбудсмена, сургутянину предложили на выбор делать операцию в Омске или в ХМАО. Он выбрал родной город, потому что там есть родственники, которые смогут ухаживать за ним после выписки. «Но это не значит, что после операции его бы оставили в гарнизоне. Военно-врачебная комиссия признала за ним право на отсрочку, так что отправка домой состоялась бы в любом случае. Мобилизованный прошел все необходимые обследования и комиссии, и по их итогам было принято решение вернуть его в Сургут», — уточнила Стребкова. Ранее URA.RU писало о возвращении домой еще одного мобилизованного с больной спиной. Жителя Нижневартовска из-за перенесенного перелома позвоночника отправили на медкомиссию. В России частичную мобилизацию объявил президент Владимир Путин 21 сентября. Министерство обороны планирует призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность, для участия в спецоперации на территории Украины.