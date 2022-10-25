25 октября 2022
24 октября 2022

На место скандального чиновника в ЯНАО назначили временного руководителя

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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание
Сергей Брусник исполняет обязанности руководителя управления физической культуры Фото:

Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) нашли управленца, который временно будет курировать блок физической культуры вместо ушедшего из-за скандала с вождением в нетрезвом виде Владислава Серебрякова. Исполнять обязанности начальника управления доверили Сергею Бруснику, сообщается на сайте мэрии.

«Брусник Сергей Викторович — исполняющий обязанности начальника управления физической культуры и спорта», — говорится на сайте мэрии. К обязанностям Брусник приступил 24 октября. Сергей Брусник также является председателем управления физической культуры.

В мэрии агентству сообщили, что должность директора управления физической культуры не входит в номенклатуру управленческих должностей, назначение на которые предусмотрено только из резерва управленческих кадров. Летом руководитель управления спорта Владислав Серебряков лишился прав за вождение в нетрезвом виде. Спустя некоторое время он был уволен из администрации города.

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Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) нашли управленца, который временно будет курировать блок физической культуры вместо ушедшего из-за скандала с вождением в нетрезвом виде Владислава Серебрякова. Исполнять обязанности начальника управления доверили Сергею Бруснику, сообщается на сайте мэрии. «Брусник Сергей Викторович — исполняющий обязанности начальника управления физической культуры и спорта», — говорится на сайте мэрии. К обязанностям Брусник приступил 24 октября. Сергей Брусник также является председателем управления физической культуры. В мэрии агентству сообщили, что должность директора управления физической культуры не входит в номенклатуру управленческих должностей, назначение на которые предусмотрено только из резерва управленческих кадров. Летом руководитель управления спорта Владислав Серебряков лишился прав за вождение в нетрезвом виде. Спустя некоторое время он был уволен из администрации города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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