На место скандального чиновника в ЯНАО назначили временного руководителя

26 октября 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

Сергей Брусник исполняет обязанности руководителя управления физической культуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) нашли управленца, который временно будет курировать блок физической культуры вместо ушедшего из-за скандала с вождением в нетрезвом виде Владислава Серебрякова. Исполнять обязанности начальника управления доверили Сергею Бруснику, сообщается на сайте мэрии. «Брусник Сергей Викторович — исполняющий обязанности начальника управления физической культуры и спорта», — говорится на сайте мэрии. К обязанностям Брусник приступил 24 октября. Сергей Брусник также является председателем управления физической культуры. В мэрии агентству сообщили, что должность директора управления физической культуры не входит в номенклатуру управленческих должностей, назначение на которые предусмотрено только из резерва управленческих кадров. Летом руководитель управления спорта Владислав Серебряков лишился прав за вождение в нетрезвом виде. Спустя некоторое время он был уволен из администрации города.

Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) нашли управленца, который временно будет курировать блок физической культуры вместо ушедшего из-за скандала с вождением в нетрезвом виде Владислава Серебрякова. Исполнять обязанности начальника управления доверили Сергею Бруснику, сообщается на сайте мэрии. «Брусник Сергей Викторович — исполняющий обязанности начальника управления физической культуры и спорта», — говорится на сайте мэрии. К обязанностям Брусник приступил 24 октября. Сергей Брусник также является председателем управления физической культуры. В мэрии агентству сообщили, что должность директора управления физической культуры не входит в номенклатуру управленческих должностей, назначение на которые предусмотрено только из резерва управленческих кадров. Летом руководитель управления спорта Владислав Серебряков лишился прав за вождение в нетрезвом виде. Спустя некоторое время он был уволен из администрации города.