25 октября 2022

Мэр Снежинска отменил коронавирусные ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцина Спутник Лайт. Челябинск, ампула, эпидемия, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, пандемия, вакцина от коронавируса, спутник лайт, вакцинирование
В Снежинске допустят до работы сотрудников с незаконченной вакцинацией от COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Мэр Снежинска (Челябинская область) Андрей Пульников отменил ограничения по допуску к работе сотрудников с незаконченной вакцинацией от коронавируса. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«С сегодняшнего дня отменил ограничение по допуску к работе сотрудников с незаконченной вакцинацией против новой коронавирусной инфекции. Эпидситуация сохраняется неблагополучной, с тенденцией к улучшению», — написал Пульников на своей странице в «ВКонтакте».

Глава города пояснил, что решение было принято с оглядкой на постановление главного санврача Снежинска. Также утром 26 октября проводился штаб по заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

Недавно Челябинская область получила возможность использовать назальную вакцину от коронавируса. Медики пояснили, что вакцина осталась прежней, но область получила 100 тысяч насадок-распылителей. С применением нового вида вакцинации врачи надеются повысить местный иммунитет.

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Мэр Снежинска (Челябинская область) Андрей Пульников отменил ограничения по допуску к работе сотрудников с незаконченной вакцинацией от коронавируса. Об этом он сообщил в социальных сетях. «С сегодняшнего дня отменил ограничение по допуску к работе сотрудников с незаконченной вакцинацией против новой коронавирусной инфекции. Эпидситуация сохраняется неблагополучной, с тенденцией к улучшению», — написал Пульников на своей странице в «ВКонтакте». Глава города пояснил, что решение было принято с оглядкой на постановление главного санврача Снежинска. Также утром 26 октября проводился штаб по заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Недавно Челябинская область получила возможность использовать назальную вакцину от коронавируса. Медики пояснили, что вакцина осталась прежней, но область получила 100 тысяч насадок-распылителей. С применением нового вида вакцинации врачи надеются повысить местный иммунитет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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