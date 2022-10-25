Мэр Снежинска отменил коронавирусные ограничения

В Снежинске допустят до работы сотрудников с незаконченной вакцинацией от COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Снежинска (Челябинская область) Андрей Пульников отменил ограничения по допуску к работе сотрудников с незаконченной вакцинацией от коронавируса. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«С сегодняшнего дня отменил ограничение по допуску к работе сотрудников с незаконченной вакцинацией против новой коронавирусной инфекции. Эпидситуация сохраняется неблагополучной, с тенденцией к улучшению», — написал Пульников на своей странице в «ВКонтакте».

Глава города пояснил, что решение было принято с оглядкой на постановление главного санврача Снежинска. Также утром 26 октября проводился штаб по заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

Недавно Челябинская область получила возможность использовать назальную вакцину от коронавируса. Медики пояснили, что вакцина осталась прежней, но область получила 100 тысяч насадок-распылителей. С применением нового вида вакцинации врачи надеются повысить местный иммунитет.