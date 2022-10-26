Глава челябинского района навестил мобилизованных земляков в Елани. Фото, видео

26 октября 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Мобилизованные жители Агаповского района получили посылки из дома и гуманитарную помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава Агаповского района Челябинской области Артем Яхимович посетил мобилизованных земляков, проходящих боевое слаживание в Елани. Как он сообщил в социальных сетях, военнослужащие получили гуманитарную помощь, весточки от родных и близких. «Всем двенадцати мобилизованным из Агаповского района доставили медикаменты, жгуты, комплекты нательного белья, резиновые сапоги с утеплением, коврики, продукты питания и многое другое. Также приобрели для ребят бензогенератор и бензопилу, которые очень пригодятся им на месте будущей дислокации», — сообщил Яхимович в своем telegram-канале. Глава района также пообщался с командиром дивизии, в которой проходят обучение мобилизованные. У всех ребят, по словам Яхимовича, настроение боевое. Все их пожелания оперативно обрабатываются главами сельских поселений, глава района также держит все просьбы на контроле. Пару дней назад Яхимович заявил о своих планах посетить мобилизованных в Елани. Спутником главы района стал военный комиссар Агаповского и Кизильского районов. Фото: telegram-канал Артема Яхимовича Фото: telegram-канал Артема Яхимовича Фото: telegram-канал Артема Яхимовича Фото: telegram-канал Артема Яхимовича

Глава Агаповского района Челябинской области Артем Яхимович посетил мобилизованных земляков, проходящих боевое слаживание в Елани. Как он сообщил в социальных сетях, военнослужащие получили гуманитарную помощь, весточки от родных и близких. «Всем двенадцати мобилизованным из Агаповского района доставили медикаменты, жгуты, комплекты нательного белья, резиновые сапоги с утеплением, коврики, продукты питания и многое другое. Также приобрели для ребят бензогенератор и бензопилу, которые очень пригодятся им на месте будущей дислокации», — сообщил Яхимович в своем telegram-канале. Глава района также пообщался с командиром дивизии, в которой проходят обучение мобилизованные. У всех ребят, по словам Яхимовича, настроение боевое. Все их пожелания оперативно обрабатываются главами сельских поселений, глава района также держит все просьбы на контроле. Пару дней назад Яхимович заявил о своих планах посетить мобилизованных в Елани. Спутником главы района стал военный комиссар Агаповского и Кизильского районов.