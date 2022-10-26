Глава челябинского района навестил мобилизованных земляков в Елани. Фото, видео

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Отправка мобилизованных из Калининского военкомата. Челябинск, призывники, амуниция, обмундирование, рюкзак, коврик, мобилизация, мобилизованные
Мобилизованные жители Агаповского района получили посылки из дома и гуманитарную помощь Фото:
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Мобилизация в России

Глава Агаповского района Челябинской области Артем Яхимович посетил мобилизованных земляков, проходящих боевое слаживание в Елани. Как он сообщил в социальных сетях, военнослужащие получили гуманитарную помощь, весточки от родных и близких.

«Всем двенадцати мобилизованным из Агаповского района доставили медикаменты, жгуты, комплекты нательного белья, резиновые сапоги с утеплением, коврики, продукты питания и многое другое. Также приобрели для ребят бензогенератор и бензопилу, которые очень пригодятся им на месте будущей дислокации», — сообщил Яхимович в своем telegram-канале.

Глава района также пообщался с командиром дивизии, в которой проходят обучение мобилизованные. У всех ребят, по словам Яхимовича, настроение боевое. Все их пожелания оперативно обрабатываются главами сельских поселений, глава района также держит все просьбы на контроле.

Пару дней назад Яхимович заявил о своих планах посетить мобилизованных в Елани. Спутником главы района стал военный комиссар Агаповского и Кизильского районов.

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Глава Агаповского района Челябинской области Артем Яхимович посетил мобилизованных земляков, проходящих боевое слаживание в Елани. Как он сообщил в социальных сетях, военнослужащие получили гуманитарную помощь, весточки от родных и близких. «Всем двенадцати мобилизованным из Агаповского района доставили медикаменты, жгуты, комплекты нательного белья, резиновые сапоги с утеплением, коврики, продукты питания и многое другое. Также приобрели для ребят бензогенератор и бензопилу, которые очень пригодятся им на месте будущей дислокации», — сообщил Яхимович в своем telegram-канале. Глава района также пообщался с командиром дивизии, в которой проходят обучение мобилизованные. У всех ребят, по словам Яхимовича, настроение боевое. Все их пожелания оперативно обрабатываются главами сельских поселений, глава района также держит все просьбы на контроле. Пару дней назад Яхимович заявил о своих планах посетить мобилизованных в Елани. Спутником главы района стал военный комиссар Агаповского и Кизильского районов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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