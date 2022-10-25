Погибшему в ходе спецоперации росгвардейцу установят мемориал в Кургане

Курганская гордума единогласно поддержала решение установить мемориальную доску погибшему в СВО росгвардейцу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Кургане на фасаде здания гимназии №27 установят мемориальную доску в честь ефрейтора Артура Епифанцева, который погиб во время спецоперации. Соответствующее решение 26 октября приняли депутаты городской думы на заседании, на котором присутствовал корреспондент URA.RU.

«Рассматривается вопрос об установке мемориальной доски военнослужащему 23 отряда специального назначения Росгвардии, ефрейтору Артуру Епифанцеву», — сообщила во время заседания директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношений города Кургана Нина Юшкова. Мемориальная доска будет установлена на фасаде здания гимназии №27 по улице К. Мяготина. Решение депутатами принято единогласно.

По данным сайта гордумы, Епифанцев был военнослужащим войск национальной гвардии РФ. «Военнослужащий погиб при выполнении служебного долга в ходе проведения специальной военной операции», — указано в сообщении.

В разговоре с URA.RU директор гимназии №27 Наталья Карпова сообщила, что Епифанцев являлся выпускником учреждения. Открытие мемориала состоится утром 27 октября, на нем будет присутствовать мать погибшего.

Ранее URA.RU писало, что в Каргапольском округе Курганской области на фасаде школы установили памятную доску погибшему в ходе спецоперации военному Владимиру Кислову. За проявленную отвагу военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию и денацификацию Украины.