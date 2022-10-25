В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии оказался затоплен большой участок улицы Московской в районе заправки неподалеку от пересечения с Объездной. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ЕМУП «Водоканал», коммунальники работают над устранением последствий прорыва трубы.
«Авария произошла на трубопроводе диаметром 600 мм, поэтому такой большой излив. В настоящее время аварийная бригада „Водоканала“ работает на месте, производим отключение аварийного участка», — рассказали на предприятии.
«Пока отключать воду в ближайших домах не планируем. Водоснабжение будет обеспечено по резервной ветке», — добавили там.
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