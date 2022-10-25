25 октября 2022

В Екатеринбурге из-за аварии затопило улицу. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Потоп вызвал прорыв трубы диаметром 600 мм Фото:

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии оказался затоплен большой участок улицы Московской в районе заправки неподалеку от пересечения с Объездной. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ЕМУП «Водоканал», коммунальники работают над устранением последствий прорыва трубы.

«Авария произошла на трубопроводе диаметром 600 мм, поэтому такой большой излив. В настоящее время аварийная бригада „Водоканала“ работает на месте, производим отключение аварийного участка», — рассказали на предприятии.

«Пока отключать воду в ближайших домах не планируем. Водоснабжение будет обеспечено по резервной ветке», — добавили там.

Фото:

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии оказался затоплен большой участок улицы Московской в районе заправки неподалеку от пересечения с Объездной. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ЕМУП «Водоканал», коммунальники работают над устранением последствий прорыва трубы. «Авария произошла на трубопроводе диаметром 600 мм, поэтому такой большой излив. В настоящее время аварийная бригада „Водоканала“ работает на месте, производим отключение аварийного участка», — рассказали на предприятии. «Пока отключать воду в ближайших домах не планируем. Водоснабжение будет обеспечено по резервной ветке», — добавили там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...