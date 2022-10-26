Врач Кашух рассказала, кому опасно закаляться

Врач Кашух: закаливание опасно для гипертоников, пациентов с астмой и болезнями сердца и мочеполовой системы

Начинать закаляться нужно постепенно Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Закаливание опасно для гипертоников, пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, а также людей с аллергией на холод и бронхиальной астмой. Об этом URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

«При наличии хронических заболеваний не следует начинать закаливание без консультации лечащего врача. Гипертоникам и пациентам с болезнями сердечно-сосудистой системы подобные процедуры могут быть противопоказаны. С осторожностью нужно относиться к закаливанию и людям с аллергией на холод, а также с заболеваниями мочеполовой системы и бронхиальной астмой», — уточнила Екатерина Кашух.

По словам врача, в закаливании главное постепенность и регулярность действий. «Если вы решили попробовать закаливание, главное — постепенность и регулярность действий, чтобы не нанести вред организму. Детям и пожилым людям рекомендуется медленное снижение температуры воды при обливании: на 1-2 градуса через несколько дней. Начинают при этом с теплой воды 34-35 С», — пояснила специалист.

Взрослым можно начинать обливания и с более холодной воды. «Для взрослых допустимо обливание холодной водой температурой 8-12 С с постепенным расширением зоны воздействия. Так, первые две недели после душа следует обливать только кисти рук и ступни. Следующие две недели зону воздействия холодом расширяют до локтей и коленей, и только после этого постепенно приходят к обливанию всего тела», — подытожила Кашух.