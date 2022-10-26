Появилось видео обыска дома у Ксении Собчак

26 октября 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

В загородном доме Собчак идет обыск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Ксения Собчак покинула Россию В загородном доме журналистки Ксении Собчак проходит обыск. Об это сообщил корреспондент Михаил Емелин. «Входная калитка открыта, внутри особняка везде горит свет, но находится ли сейчас хозяйка в дома или нет, сказать сложно. По крайней мере ее автомобиль стоит рядом с гаражом», — цитирует слова корреспондента Пятый канал. Он добавил, что на парковке стоит несколько черных автомобилей. На одном из них — фирменный логотип Ксении Собчак. Ранее сообщали, что коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов задержан в Москве. После этого СМИ сообщили, что Собчак покинула Россию.

В загородном доме журналистки Ксении Собчак проходит обыск. Об это сообщил корреспондент Михаил Емелин. «Входная калитка открыта, внутри особняка везде горит свет, но находится ли сейчас хозяйка в дома или нет, сказать сложно. По крайней мере ее автомобиль стоит рядом с гаражом», — цитирует слова корреспондента Пятый канал. Он добавил, что на парковке стоит несколько черных автомобилей. На одном из них — фирменный логотип Ксении Собчак. Ранее сообщали, что коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов задержан в Москве. После этого СМИ сообщили, что Собчак покинула Россию.