Появилось видео обыска дома у Ксении Собчак

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Бизнес-форум
В загородном доме Собчак идет обыск Фото:
новость из сюжета
Ксения Собчак покинула Россию

В загородном доме журналистки Ксении Собчак проходит обыск. Об это сообщил корреспондент Михаил Емелин.

«Входная калитка открыта, внутри особняка везде горит свет, но находится ли сейчас хозяйка в дома или нет, сказать сложно. По крайней мере ее автомобиль стоит рядом с гаражом», — цитирует слова корреспондента Пятый канал. Он добавил, что на парковке стоит несколько черных автомобилей. На одном из них — фирменный логотип Ксении Собчак.

Ранее сообщали, что коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов задержан в Москве. После этого СМИ сообщили, что Собчак покинула Россию.

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В загородном доме журналистки Ксении Собчак проходит обыск. Об это сообщил корреспондент Михаил Емелин. «Входная калитка открыта, внутри особняка везде горит свет, но находится ли сейчас хозяйка в дома или нет, сказать сложно. По крайней мере ее автомобиль стоит рядом с гаражом», — цитирует слова корреспондента Пятый канал. Он добавил, что на парковке стоит несколько черных автомобилей. На одном из них — фирменный логотип Ксении Собчак. Ранее сообщали, что коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов задержан в Москве. После этого СМИ сообщили, что Собчак покинула Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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