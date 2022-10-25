25 октября 2022

РИАН: в Москве задержали коммерческого директора Ксении Собчак

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Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, собчак ксения
Сотрудник Ксении Собчак Суханов задержан в Москве Фото:

Коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов задержан в Москве. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на информированного источника.

«Подтверждаю. [Кирилл] Суханов задержан в Москве», — сообщил собеседник РИА Новостям. При этом, причины не уточняются.

На сайте медиакомпании Суханов числится коммерческим директором. В сам холдинг входят, в том числе telegram-каналы «Кровавая барыня» и «Осторожно, новости».

Задержание в столице коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова якобы связано с «блоком на негатив» в телеграм-каналах телеведущей Собчак, сообщил источник @varlamov_news. По его словам, правоохранительными органами возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

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Коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов задержан в Москве. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на информированного источника. «Подтверждаю. [Кирилл] Суханов задержан в Москве», — сообщил собеседник РИА Новостям. При этом, причины не уточняются. На сайте медиакомпании Суханов числится коммерческим директором. В сам холдинг входят, в том числе telegram-каналы «Кровавая барыня» и «Осторожно, новости». Задержание в столице коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова якобы связано с «блоком на негатив» в телеграм-каналах телеведущей Собчак, сообщил источник @varlamov_news. По его словам, правоохранительными органами возбуждено уголовное дело о вымогательстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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