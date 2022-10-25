РИАН: в Москве задержали коммерческого директора Ксении Собчак 26 октября 2022 в 01:33 Размер текста - 17 + Сотрудник Ксении Собчак Суханов задержан в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов задержан в Москве. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на информированного источника. «Подтверждаю. [Кирилл] Суханов задержан в Москве», — сообщил собеседник РИА Новостям. При этом, причины не уточняются. На сайте медиакомпании Суханов числится коммерческим директором. В сам холдинг входят, в том числе telegram-каналы «Кровавая барыня» и «Осторожно, новости». Задержание в столице коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова якобы связано с «блоком на негатив» в телеграм-каналах телеведущей Собчак, сообщил источник @varlamov_news. По его словам, правоохранительными органами возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов задержан в Москве. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на информированного источника. «Подтверждаю. [Кирилл] Суханов задержан в Москве», — сообщил собеседник РИА Новостям. При этом, причины не уточняются. На сайте медиакомпании Суханов числится коммерческим директором. В сам холдинг входят, в том числе telegram-каналы «Кровавая барыня» и «Осторожно, новости». Задержание в столице коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова якобы связано с «блоком на негатив» в телеграм-каналах телеведущей Собчак, сообщил источник @varlamov_news. По его словам, правоохранительными органами возбуждено уголовное дело о вымогательстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям