РИАН: в Москве задержали коммерческого директора Ксении Собчак

Коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов задержан в Москве. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на информированного источника.
«Подтверждаю. [Кирилл] Суханов задержан в Москве», — сообщил собеседник РИА Новостям. При этом, причины не уточняются.
На сайте медиакомпании Суханов числится коммерческим директором. В сам холдинг входят, в том числе telegram-каналы «Кровавая барыня» и «Осторожно, новости».
Задержание в столице коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова якобы связано с «блоком на негатив» в телеграм-каналах телеведущей Собчак, сообщил источник @varlamov_news. По его словам, правоохранительными органами возбуждено уголовное дело о вымогательстве.
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Коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилл Суханов задержан в Москве. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на информированного источника. «Подтверждаю. [Кирилл] Суханов задержан в Москве», — сообщил собеседник РИА Новостям. При этом, причины не уточняются. На сайте медиакомпании Суханов числится коммерческим директором. В сам холдинг входят, в том числе telegram-каналы «Кровавая барыня» и «Осторожно, новости». Задержание в столице коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова якобы связано с «блоком на негатив» в телеграм-каналах телеведущей Собчак, сообщил источник @varlamov_news. По его словам, правоохранительными органами возбуждено уголовное дело о вымогательстве.