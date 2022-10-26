«Тинькофф-банк» отказал мобилизованному свердловчанину в кредитных каникулах

«Тинькофф-банка» отказывает в предоставлении кредитных каникул мобилизованным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мама мобилизованного жителя Полевского (Свердловская область) пожаловалась на «Тинькофф-банк». По словам женщины, финансовая организация отказала ее сыну в кредитных каникулах.

«Сережу мобилизовали в конце сентября. У сына кредитная карта в „Тинькофф-банке“. Перед отъездом сын сделал генеральную доверенность на меня, чтобы я могла решать вопросы, которые появятся до его возвращения. Я подала заявление на предоставление кредитных каникул. Позже пришел отказ из „Тинькофф-банка“», — об этом корреспонденту URA.RU рассказала мама участника СВО Галина Мальцева.

По словам Мальцевой, в финансовом учреждении требуют, чтобы сын лично написал заявление на кредитные каникулы. «Получается, что предоставить отсрочку по кредиту мобилизованному сыну не получится. Кредитные каникулы может подключить только тот, на кого оформлен кредит. Сын находится в зоне проведения спецоперации, связи у него нет. Каким образом он обратится в банк, не понимаю. В самом банке на уступки не идут», — пожаловать женщина.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу банка. На момент публикации ответ получен не был. Ранее агентство писало, что супруга мобилизованного жителя Екатеринбурга (Свердловская область) пожаловалась на «Тинькофф-банк» из-за отказа оформить кредитные каникулы отправившемуся на фронт мужу. На данный момент мужчина находится в Луганске.