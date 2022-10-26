РЕН-ТВ: экс-редактора Tatler обвинили в крупном вымогательстве

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Романовский не признает свою вину в обвинении

Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский был задержан по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. Такой информацией с РЕН-ТВ поделился адвокат Романовского Гаджи Алиев.

«Ариану Романовскому предъявлено обвинение по ч. 3 статьи 163 уголовного кодекса (вымогательство в особо крупном размере)», — сообщил Алиев телеканалу. Экс-редактор журнала свою вину не признает. Суд изберет ему меру пресечения 26 октября.

Романовский был задержан вместе с директором холдинга «Oсторожно Media», принадлежащего телеведущей Ксении Собчак, Кириллом Сухановым. Он также является фигурантом дела о вымогательстве, сообщает телеканал 360.

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Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский был задержан по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. Такой информацией с РЕН-ТВ поделился адвокат Романовского Гаджи Алиев. «Ариану Романовскому предъявлено обвинение по ч. 3 статьи 163 уголовного кодекса (вымогательство в особо крупном размере)», — сообщил Алиев телеканалу. Экс-редактор журнала свою вину не признает. Суд изберет ему меру пресечения 26 октября. Романовский был задержан вместе с директором холдинга «Oсторожно Media», принадлежащего телеведущей Ксении Собчак, Кириллом Сухановым. Он также является фигурантом дела о вымогательстве, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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