В Екатеринбурге пытается освободиться боец приморской ОПГ, нападавшей на силовиков

Андрея Ковалева приговорили к 21 году колонии строгого режима Фото: Анна Майорова © URA.RU

Криминальный боец Андрей Ковалев, осужденный в 2013 году за членство в ОПГ жестоких рейдеров, нападавших на силовиков во Владивостоке, пытается выйти из колонии строгого режима в Свердловской области и остаток срока провести на принудительных работах. Судья Свердловского областного суда во время заседания 26 октября направила апелляцию об освобождении Ковалева в Чкаловский суд.

«Постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга от 17 августа 2022 года в отношении Ковалева Андрея Валерьевича отменить. Направить судебный материал на новое разбирательство в тот же суд в ином составе», — передает слова судьи корреспондент URA.RU из зала заседания.

Ковалев в 2013 году приговорен к 21 году колонии за преступления в составе ОПГ из Владивостока, контроль над которым держал авторитет Сергей Санжаров. За несколько лет до приговора он уехал из России и находился в международном розыске.

ОПГ Санжарова было создано в 2005 году и занималось рейдерскими захватами компаний Владивостока (наиболее известны — «Компания ОГАТ», «Артеминвестстрой»). Ковалев входил в силовой блок группировки и выполнял роль бойца. Его отправили в одну из колоний Свердловской области, однако силовики не раскрывают, где именно находится боец.

Силовики отмечали жестокость и беспринципность банды, признавая, что подчиненные Санжарова не останавливались ни перед какими преградами. В 2008 году они напали на военного прокурора Тихоокеанского флота, начальника следственного отдела и чиновника из приморского управления Росреестра. Коммерческий директор «Компании ОГАТ», сопротивлявшийся бандитам, убит в 2009 году.

Шестерых членов ОПГ, в числе которых Ковалев, отправили в колонию строгого режима. Как сообщали в СУ СК России по Приморскому краю, дело группировки составляет 129 томов, в которых записаны показания более ста свидетелей и потерпевших.