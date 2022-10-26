Польша признала власти России «террористическим режимом»

26 октября 2022 в 18:52 Размер текста - 17 +

Сенат Польши принял резолюцию «о признании власти Российской Федерации террористическим режимом» 26 октября Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сенат Польши принял резолюцию о признании властей РФ «террористическим режимом». Об этом сообщается на официальном сайте польского сената. «Сенат 26 октября единогласно принял резолюцию о признании власти Российской Федерации террористическим режимом», — говорится в сообщении сената Польши, опубликованном на официальном сайте. Такое решение парламента связано с началом Россией спецоперации на Украине 24 февраля. В своем сообщении польский сенат также призвал другие страны «признать власть Российской Федерации как террористический режим». Ранее Эстония признала Россию страной-спонсором терроризма. Власти Эстонии осудили вхождение новых территорий в состав России, передает RT.

Сенат Польши принял резолюцию о признании властей РФ «террористическим режимом». Об этом сообщается на официальном сайте польского сената. «Сенат 26 октября единогласно принял резолюцию о признании власти Российской Федерации террористическим режимом», — говорится в сообщении сената Польши, опубликованном на официальном сайте. Такое решение парламента связано с началом Россией спецоперации на Украине 24 февраля. В своем сообщении польский сенат также призвал другие страны «признать власть Российской Федерации как террористический режим». Ранее Эстония признала Россию страной-спонсором терроризма. Власти Эстонии осудили вхождение новых территорий в состав России, передает RT.