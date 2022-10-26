Польша признала власти России «террористическим режимом»

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Сенат Польши принял резолюцию «о признании власти Российской Федерации террористическим режимом» 26 октября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сенат Польши принял резолюцию о признании властей РФ «террористическим режимом». Об этом сообщается на официальном сайте польского сената.

«Сенат 26 октября единогласно принял резолюцию о признании власти Российской Федерации террористическим режимом», — говорится в сообщении сената Польши, опубликованном на официальном сайте. Такое решение парламента связано с началом Россией спецоперации на Украине 24 февраля. В своем сообщении польский сенат также призвал другие страны «признать власть Российской Федерации как террористический режим».

Ранее Эстония признала Россию страной-спонсором терроризма. Власти Эстонии осудили вхождение новых территорий в состав России, передает RT.

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Сенат Польши принял резолюцию о признании властей РФ «террористическим режимом». Об этом сообщается на официальном сайте польского сената. «Сенат 26 октября единогласно принял резолюцию о признании власти Российской Федерации террористическим режимом», — говорится в сообщении сената Польши, опубликованном на официальном сайте. Такое решение парламента связано с началом Россией спецоперации на Украине 24 февраля. В своем сообщении польский сенат также призвал другие страны «признать власть Российской Федерации как террористический режим». Ранее Эстония признала Россию страной-спонсором терроризма. Власти Эстонии осудили вхождение новых территорий в состав России, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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