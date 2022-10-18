Эстония признала Россию страной-спонсором терроризма

Эстонский парламент Рийгикогу объявил о признании российского режима террористическим. Такое заявление опубликовано на официальном сайте Рийгикогу.
«Поддерживая обращение Верховной Рады Украины к странам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим государством, а Российскую Федерацию — государством, поддерживающим терроризм, действиям которого необходимо совместно противодействовать», — сообщается на официальном сайте эстонского парламента. В Рийгикогу также выступили с призывом всему международному сообществу принять аналогичные декларации.
Ранее в Конгресс США внесли законопроект о признании РФ спонсором терроризма. Об объявлении России террористической державой сообщил старший официальный советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро. В последний раз вопрос о признании России страной-спонсором терроризма поднимался в США в апреле, передает телеканал 360». Госсекретарь США, в свою очередь, ранее выступал с заявлением о том, что причисление России к спонсорам терроризма приведет к нежелательным последствиям, сообщает RT.
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Эстонский парламент Рийгикогу объявил о признании российского режима террористическим. Такое заявление опубликовано на официальном сайте Рийгикогу. «Поддерживая обращение Верховной Рады Украины к странам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим государством, а Российскую Федерацию — государством, поддерживающим терроризм, действиям которого необходимо совместно противодействовать», — сообщается на официальном сайте эстонского парламента. В Рийгикогу также выступили с призывом всему международному сообществу принять аналогичные декларации. Ранее в Конгресс США внесли законопроект о признании РФ спонсором терроризма. Об объявлении России террористической державой сообщил старший официальный советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро. В последний раз вопрос о признании России страной-спонсором терроризма поднимался в США в апреле, передает телеканал 360». Госсекретарь США, в свою очередь, ранее выступал с заявлением о том, что причисление России к спонсорам терроризма приведет к нежелательным последствиям, сообщает RT.