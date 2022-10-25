25 октября 2022

В Курганской области браконьер убил десятки косуль и скинул их останки в реку

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Выбор меры пресечения для начальника курганского отделения РЖД Домосканова Сергея. г. Курган , полиция, полицейский, наручники
В Курганской области будут судить браконьера, убившего десятки косуль (архивное фото) Фото:

В Курганской области мужчина, применяя тепловизор, незаконно убил 60 косуль. Останки животных он поместил в мешки и скинул в реку. Информация опубликована на информационном портале «МВД МЕДИА».

«Животных мужчина выслеживал с помощью тепловизора и прибора кустарного освещения. После чего отстреливал их. Разрешения на охоту у него не было. Туши он перевез в гараж, разделал и часть продал. Скрывая следы незаконной охоты, останки косуль отвез под мост через реку Каменку в Шумихинском округе. Мешки обнаружили дорожные рабочие», — указано в сообщении. В ходе следствия установлено, что мужчина незаконно добыл 60 сибирских косуль. Материальный ущерб от противоправных действий составил 2,4 миллиона рублей.

Во время обысков в гараже обвиняемого полицейские обнаружили морозильную камеру с мясом диких животных. Также в помещении были инструменты для разделки, нож, контейнеры и пакеты для упаковки. Следователи СУ УМВД России по Курганской области завершили расследование уголовного дела по данному факту. В ближайшее время оно будет направлено в суд.

Ранее URA.RU писало, что в марте прошлого года в реке Каменка было обнаружено 18 мешков с останками животных. По словам местных жителей, в них находились шкуры и головы диких животных.

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В Курганской области мужчина, применяя тепловизор, незаконно убил 60 косуль. Останки животных он поместил в мешки и скинул в реку. Информация опубликована на информационном портале «МВД МЕДИА». «Животных мужчина выслеживал с помощью тепловизора и прибора кустарного освещения. После чего отстреливал их. Разрешения на охоту у него не было. Туши он перевез в гараж, разделал и часть продал. Скрывая следы незаконной охоты, останки косуль отвез под мост через реку Каменку в Шумихинском округе. Мешки обнаружили дорожные рабочие», — указано в сообщении. В ходе следствия установлено, что мужчина незаконно добыл 60 сибирских косуль. Материальный ущерб от противоправных действий составил 2,4 миллиона рублей. Во время обысков в гараже обвиняемого полицейские обнаружили морозильную камеру с мясом диких животных. Также в помещении были инструменты для разделки, нож, контейнеры и пакеты для упаковки. Следователи СУ УМВД России по Курганской области завершили расследование уголовного дела по данному факту. В ближайшее время оно будет направлено в суд. Ранее URA.RU писало, что в марте прошлого года в реке Каменка было обнаружено 18 мешков с останками животных. По словам местных жителей, в них находились шкуры и головы диких животных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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